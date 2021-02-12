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澳網／混雙分頭出擊 詹家姊妹惜敗一輪遊

中央社 / 墨爾本12日綜合外電報導
詹詠然、詹皓晴在澳網混雙與搭檔分頭出擊，可惜均不敵對手一輪遊，兩人也結束澳網賽事。 圖／四維體育推廣教育基金會提供(資料照)
詹詠然、詹皓晴在澳網混雙與搭檔分頭出擊，可惜均不敵對手一輪遊，兩人也結束澳網賽事。 圖／四維體育推廣教育基金會提供(資料照)

女雙第五種子詹家姊妹昨日首輪爆冷落敗後，今日兩人在混雙與搭檔分頭出擊，可惜均不敵對手一輪遊，兩人也結束澳網賽事。

首先是詹皓晴與哥倫比亞男子好手卡巴爾（Juan Sebastian Cabal）搭檔，迎戰美國女將柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）與英國男子選手索茲柏瑞（Joe Salisbury）的組合。

詹皓晴與卡巴爾第一盤4比6不敵對方，第2盤6比3扳回一城逼入搶十大戰，可惜最終7比10敗陣，止步第一輪。

至於詹詠然與克羅埃西亞男子選手多迪格（IvanDodig），則對上捷克女將哈爾德卡（Lucie Hradecka）與斯洛伐克男子選手波拉西克（Filip Polasek），詹詠然與多迪格鏖戰兩盤後4比6、5比7落敗，同樣止步第一輪。

澳網 詹皓晴 詹詠然

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