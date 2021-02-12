澳網／謝淑薇女單再下一城晉16強 賽後親簽「愛台灣」

台灣網球女將謝淑薇今天在澳洲網球公開賽女單32強對上義大利女將艾拉妮，謝淑薇在決勝第3盤後勁十足，3比5落後下連拿4局，最終6比4、2比6、7比5擊敗對手晉級16強。

目前世界女單排名第71的謝淑薇，下一戰將對上世界排名第20的捷克女將萬卓索娃（MarketaVondrousova）。

謝淑薇今天開賽就是從3比4落後下連追3局逆轉拿下第1盤，第2盤艾拉妮（Sara Errani）加壓力道6比2扳回。第3盤兩人拉鋸，謝淑薇一度3比5落後，但之後謝淑薇展現後勁，包括兩破對方發球局，連追4局以7比5逆轉拿下第3盤，在這場2小時44分鐘的大戰勝出。

謝淑薇開心對著鏡頭寫下「TW♡」。 截圖自影片

賽後謝淑薇開心對著鏡頭寫下「TW♡」，向台灣球迷致意。而她此戰連趕4局獲勝的表現，也讓澳網官方在推特上大讚：「真的是名鬥士！(WHAT A FIGHTER！)」