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澳網／謝淑薇女單再下一城晉16強 賽後親簽「愛台灣」
台灣網球女將謝淑薇今天在澳洲網球公開賽女單32強對上義大利女將艾拉妮，謝淑薇在決勝第3盤後勁十足，3比5落後下連拿4局，最終6比4、2比6、7比5擊敗對手晉級16強。
目前世界女單排名第71的謝淑薇，下一戰將對上世界排名第20的捷克女將萬卓索娃（MarketaVondrousova）。
謝淑薇今天開賽就是從3比4落後下連追3局逆轉拿下第1盤，第2盤艾拉妮（Sara Errani）加壓力道6比2扳回。第3盤兩人拉鋸，謝淑薇一度3比5落後，但之後謝淑薇展現後勁，包括兩破對方發球局，連追4局以7比5逆轉拿下第3盤，在這場2小時44分鐘的大戰勝出。
賽後謝淑薇開心對著鏡頭寫下「TW♡」，向台灣球迷致意。而她此戰連趕4局獲勝的表現，也讓澳網官方在推特上大讚：「真的是名鬥士！(WHAT A FIGHTER！)」
What a FIGHTER 🙌— #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021
Hsieh Su-wei wins 4-straight games to defeat Sara Errani 6-4 2-6 7-5 👏#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/6QTa0nuB28
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