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澳網／生日快樂！ 梅迪維夫16連勝挺進第三輪
名列大會第4種子的梅迪維夫（Daniil Medvedev），今天則在澳網凱恩球場（John Cain Arena）度過25歲生日。他以6比2、7比5、6比1擊敗來自西班牙的卡巴列斯巴埃納（Roberto Carballes Baena），闖入第三輪。
目前世界排名第4的梅迪維夫，從去年11月的巴黎大師賽（Paris Masters）、世界職業網球協會倫敦年終賽（ATP Finals）到今年初的ATP盃（ATP Cup）一路奪冠，今天是他連續第16場比賽勝利。
梅迪維夫下一場比賽將對上大會第28種子塞爾維亞好手卡拉吉諾維奇（Filip Krajinovic）。卡拉吉諾維奇在第二輪鏖戰4盤，才淘汰西班牙對手安杜哈爾（Pablo Andujar）。
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