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澳網／去年冠軍科甯出局 世界球后巴蒂晉級16強

中央社 / 墨爾本11日綜合外電報導

美國網球女將科甯今天在澳洲公開賽女單第二輪落敗，因為無緣衛冕冠軍激動落淚；世界排名第一的澳洲球后巴蒂則克服戰況短暫變化，克敵晉級16強。

科甯（Sofia Kenin）去年在澳網封后，贏得生涯首座大滿貫冠軍，今年名列第4種子，但她情緒緊繃，難以承擔對她衛冕的期待。她9日在緊張的首輪賽事獲勝後，承認自己比賽期間掉下一些眼淚。

世界排名第4的科甯今天僅撐了64分鐘，就以3比6、2比6敗給排名65的愛沙尼亞女將卡妮皮（KaiaKanepi），成為本屆澳網至今排名最高的出局選手。

科甯今天比前場比賽滴下更多眼淚。她在賽後落淚承認：「我覺得自己彷彿不在場上，我的心不在場上。」

與此同時，巴蒂（Ashleigh Barty）今天則在次輪以6比1、7比6（9/7）直落二，擊敗世界排名387的澳洲同袍加芙麗洛娃（Daria Gavrilova）。兩人曾在聯邦盃（Fed Cup）共組女雙搭檔。

巴蒂在贏球前似乎一度失去發球專注力。她的左大腿纏著厚厚繃帶，但似乎仍可輕鬆移動。

澳網

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