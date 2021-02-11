澳網／先盛後衰 詹家姊妹女雙首輪爆冷出局

大會第5種子詹詠然與詹皓晴今天在澳洲網球公開賽女雙首輪，6比1、6比7（1比7）、2比6爆冷不敵加拿大菲切曼／墨西哥奧爾摩斯的組合，無緣與另一位台灣女將謝淑薇同步晉級女雙32強。

詹家姊妹檔首盤有如秋風掃落葉，連拿5局以5比0遙遙領先菲切曼（Sharon Fichman）／奧爾摩斯（Giuliana Olmos），第6局才讓對手扳回，但雙詹接下來讓對手在受到壓迫的情況下反手拍失誤，此盤僅花28分鐘以6比1勝出。

第2盤戰況轉趨激烈，第3局40比40平手後，雙方各自多次取得領先優勢（advantage）卻屢屢難以攻下，最後是加墨搭檔失誤讓雙詹以2比1超前。兩組人馬一路戰到5比5平分秋色後，詹家姊妹後繼無力，以6比7（1比7）敗北。

第3盤戰況意外一面倒，雙詹前6局打完1比5大幅落後，儘管第7局力挽狂瀾，然而加墨搭檔最後以一記致勝球為比賽劃下句點，以6比2獲勝，詹家姊妹首輪苦戰2小時12分鐘後遭到淘汰出局。

大會第一種子謝淑薇和捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）稍早以6比4、5比7、6比4擒服地主澳洲外卡組合艾娃（Destanee Aiava）/夏瑪（AstraSharma），驚險挺進32強。