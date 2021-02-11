快訊

2021有哪些必辦神卡 哪些可剪卡說掰掰？一次報你知

拜習通話 習近平：中美對抗對兩國和世界肯定是場災難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網／女雙球后謝淑薇登場 「台捷組合」3盤驚險獲勝

中央社 / 墨爾本11日綜合外電報導
澳網女雙第一種子「台捷組合」謝淑薇與史翠可娃，今天在澳洲網球公開賽女雙首輪歷經3盤逾2小時大戰，擊退地主澳洲搭檔，驚險挺進下一輪。 美聯社
澳網女雙第一種子「台捷組合」謝淑薇與史翠可娃，今天在澳洲網球公開賽女雙首輪歷經3盤逾2小時大戰，擊退地主澳洲搭檔，驚險挺進下一輪。 美聯社

大會第一種子「台捷組合」謝淑薇與史翠可娃，今天在澳洲網球公開賽女雙首輪歷經3盤逾2小時大戰，以6比4、5比7、6比4擊退澳洲搭檔，驚險挺進下一輪。

謝淑薇和捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）2020年表現銳不可擋，兩人聯手拿下4座巡迴賽冠軍與大滿貫澳網女子雙打亞軍，單季戰績是傲人的23勝2負，也讓謝淑薇生涯第一次以年終雙打球后身分結束賽季。

今天出戰地主澳洲外卡組合艾娃（Destanee Aiava）/夏瑪（Astra Sharma），台捷組合前5局以3比2領先，接著連下兩局一度以5比2拉開差距，不過對手也不甘示弱連追兩局，最後澳洲組合在第10局發生一次反手拍非受迫失誤，台捷組合花了37分鐘以6比4先下一城。

第2盤前兩局謝淑薇和史翠可娃氣勢如虹，只掉1分以2比0取得上風，但接下來澳洲組合重整旗鼓先是追至5比5平手，進入搶七後再連奪2局，以7比5還以顏色。

進入決勝第3盤，雙方你來我往互不相讓，前8局4比4不分上下，然而台捷組合技高一籌，最後兩局穩住局面，再以6比4拿下第3盤，鏖戰2小時3分鐘後驚險獲勝。

澳網

延伸閱讀

澳網／謝淑薇爆冷退世界第9 對陣世界前10的第8勝

澳網／單打先創驚奇 女雙球后謝淑薇周四登場

澳網／驚奇拍下美網冠軍 謝淑薇闖第三輪

澳網／登上主球場！謝淑薇對決美網冠軍

相關新聞

澳網／女雙球后謝淑薇登場 「台捷組合」3盤驚險獲勝

大會第一種子「台捷組合」謝淑薇與史翠可娃，今天在澳洲網球公開賽女雙首輪歷經3盤逾2小時大戰，以6比4、5比7、6比4擊退...

澳網／約克維奇第2輪贏得吃力 小威輕鬆晉級

8度在澳洲網球公開賽封王的塞爾維亞球星喬科維奇，今天男單第2輪遭遇美國籍的提亞佛頑強抵抗；女單方面，力拚平紀錄24座大滿...

澳網／謝淑薇爆冷退世界第9 對陣世界前10的第8勝

去年澳網在女雙決賽登上主賽場拉沃球場，我國「一姐」謝淑薇昨天再度在這個球場亮相，且寫下女單第2輪大驚奇，只花1小時又23...

澳網／拒絕爆冷！哈蕾普上演大逆轉

澳網今天展開單打第二輪賽事，從主球場第一戰我國「一姊」謝淑薇拍下美網2019年冠軍安德里斯庫（Bianca Andree...

澳網／單打先創驚奇 女雙球后謝淑薇周四登場

我國「一姊」謝淑薇今天女單第二輪拍出驚奇，以6：3、6：2擊敗世界排名第9的加拿大好手安德里斯庫（Bianca Andr...

澳網／盧彥勳男雙奮戰兩盤飲恨 澳網之旅結束

台灣網球好手盧彥勳與美國選手奎利的組合，今天在澳網男雙首輪的賽事，遭對手以直落二擊敗無緣晉級，這讓盧彥勳本次的澳網之旅就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。