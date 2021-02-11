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澳網／女雙球后謝淑薇登場 「台捷組合」3盤驚險獲勝
大會第一種子「台捷組合」謝淑薇與史翠可娃，今天在澳洲網球公開賽女雙首輪歷經3盤逾2小時大戰，以6比4、5比7、6比4擊退澳洲搭檔，驚險挺進下一輪。
謝淑薇和捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）2020年表現銳不可擋，兩人聯手拿下4座巡迴賽冠軍與大滿貫澳網女子雙打亞軍，單季戰績是傲人的23勝2負，也讓謝淑薇生涯第一次以年終雙打球后身分結束賽季。
今天出戰地主澳洲外卡組合艾娃（Destanee Aiava）/夏瑪（Astra Sharma），台捷組合前5局以3比2領先，接著連下兩局一度以5比2拉開差距，不過對手也不甘示弱連追兩局，最後澳洲組合在第10局發生一次反手拍非受迫失誤，台捷組合花了37分鐘以6比4先下一城。
第2盤前兩局謝淑薇和史翠可娃氣勢如虹，只掉1分以2比0取得上風，但接下來澳洲組合重整旗鼓先是追至5比5平手，進入搶七後再連奪2局，以7比5還以顏色。
進入決勝第3盤，雙方你來我往互不相讓，前8局4比4不分上下，然而台捷組合技高一籌，最後兩局穩住局面，再以6比4拿下第3盤，鏖戰2小時3分鐘後驚險獲勝。
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