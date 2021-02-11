澳網／第2輪喬科維奇贏得吃力 小威廉絲輕鬆晉級

8度在澳洲網球公開賽封王的塞爾維亞球星喬科維奇，今天男單第2輪遭遇美國籍的提亞佛頑強抵抗；女單方面，力拚平紀錄24座大滿貫的小威廉絲則是直落二輕鬆晉級。

喬科維奇（Novak Djokovic）與「巨人殺手」提亞佛（Frances Tiafoe）拚戰激烈，喬科維奇先以6比3拿下第一盤，第2盤以6比7（3/7）被逆轉，這也是他在本屆澳網（Australian Open）輸掉的首盤，之後隨即回穩以7比6（7/2）與6比3淘汰對手。

尋求衛冕的喬科維奇賽後受訪表示：「今天我很幸運挺過第3盤，這是一場勝負難料的比賽。」

本屆澳網男單第6種子德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）頂著烈日當空對戰外卡選手克瑞斯（Maxime Cressy）。

這位去年澳網打進最後4強，正力拚生涯首座大滿貫獎盃的德國好手，與克瑞斯的捉對廝殺第一盤就打得難分難解。

所幸在關鍵第11局擺脫對手糾纏而守住第一盤，最後花了2小時4分以7比5、6比4、6比3而艱苦晉級。

小威廉絲（Serena Williams）又身穿只有一條褲管的獨特緊身衣亮相，這是田徑傳奇女將「花蝴蝶」（Flo-Jo）喬伊娜（Florence Griffith Joyner）給她的啟發，在這場她個人第101場的澳網比賽，塞爾維亞女將斯托亞諾維奇（Nina Stojanovic）是第27位手下敗將，小威廉斯以6比3、6比0直落二順利晉級第3輪。

不過她的姊姊現年40歲的大威廉斯（VenusWilliams）對戰義大利女將艾拉妮（Sara Errani），第一盤因腳踝嚴重扭傷而影響表現，以1比6、0比6無緣晉級。

另個被看好有機會封后的日本選手大坂直美也順利晉級，不過其他好手像是瑞士的瓦林卡（StanWawrinka）、加拿大女將安德里斯庫（BiancaAndreescu）與捷克克菲托娃（Petra Kvitova）都止步第2輪。

曾在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）封后、2019年澳網女單亞軍的捷克女將克菲托娃，以4比6、6比1、1比6爆冷敗給羅馬尼亞選手瑟絲蒂（Sorana Cirstea）。