澳網／盧彥勳男雙奮戰兩盤飲恨 澳網之旅結束

台灣網球好手盧彥勳與美國選手奎利的組合，今天在澳網男雙首輪的賽事，遭對手以直落二擊敗無緣晉級，這讓盧彥勳本次的澳網之旅就此結束。

網壇年度首場大滿貫賽事澳洲網球公開賽（Australian Open）今天持續在澳洲墨爾本進行，盧彥勳先前在男子單打首輪，遭世界排名33名的美國選手奧裴卡（Reilly Opelka）以直落三擊敗。

今天盧彥勳與美國選手奎利（Sam Querrey）搭檔，在男子雙打首輪對上大會男雙第2種子，帕維奇（Mate Pavic）與梅克蒂奇（Nikola Mektic）的克羅埃西亞組合。

第1盤的比賽，雙方各自保發，一路打進搶七，盧彥勳與奎利在搶七大戰中，一度以3比1領先，但克羅埃西亞組合連下4分超前，最後又連拿兩分收尾，盧彥勳與奎利以6比7（4比7）讓出。

第2盤的比賽，盧彥勳與奎利緊咬對手，但在3比4落後時，第8局的發球局遭破，克羅埃西亞組合在連下3局的情況下，讓盧彥勳與奎利以3比6輸掉比賽。