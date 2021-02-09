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澳網／隔離影響手感？ 種子好手爆冷落馬頻傳

台灣醒報 / 台北報導
今年澳網首輪爆出許多冷門，也被認為跟疫情有關，像是意外落馬的好手如前球后柯珀都稱「隔離讓她們失去手感」。 歐新社
今年澳網首輪爆出許多冷門，也被認為跟疫情有關，像是意外落馬的好手如前球后柯珀都稱「隔離讓她們失去手感」。 歐新社

過年期間待在家能看什麼體育賽事？最大焦點澳網大滿貫公開賽！澳網會內賽預期從8日鑿戰到21日，我國女單一姐謝淑薇首日就勝出，10日迎戰強敵安德里絲庫的比賽備受網球迷關注。今年澳網首輪爆出許多冷門，也被認為跟疫情有關，意外落馬的好手如前球后柯珀都稱「隔離讓她們失去手感」；相對的，球迷則支持「防疫是必要措施」，安全防疫才能安心進場看球。

爆冷消息頻傳

網球界大滿貫賽的澳網會內賽將從8日一路打到21日，加上疫情影響其他賽事，澳網毫不意外會是農曆年期間的體壇焦點，同時，我國女單一姐謝淑薇首日首輪就傳出捷報，她以直落二淘汰保加利亞名將，10日將與前年美網冠軍安德里絲庫正面對決，小年夜上演焦點戰。此外，女單2、3號種子哈蕾普與大坂直美都輕鬆以直落二晉級，兩盤都共只掉3局。

不過，本屆首輪爆冷敗走的名將也多，諸如前球后柯珀就以直落二敗給美國女將佩拉，中國女單領軍人物王薔打滿三盤也輸球，世界排名70的西班牙女將巴多莎與名不見經傳的選手薩姆索諾娃（會外賽晉級的俄羅斯新人）鑿戰三盤，最終意外以雙發失誤送掉比賽，一場場的爆冷令人稱奇。

球賽與防疫觀點大不同

根據《雅虎新聞網》報導，被爆冷的選手普遍認為原因出在「防疫」，巴多莎提到，因為多達21天的隔離檢疫，總計已經一個月沒比賽，本役完全打不出自己平時水準。前球后被問到隔離問題時，也肯定回答「自己找不到兩週前的比賽節奏」，不只一人認為隔離防疫「影響發揮」。

但相對的，球迷對防疫的看法恰好相反，外媒整理入場球迷看法，多半表示「嚴格的分流、觀眾戴著口罩、入場前消毒」等防疫措施都是必要的，為了讓看球保持安全、愉悅的初衷。該文現場記者也提到，雖然防疫讓今年墨爾本公園球場觀眾數僅5成不到，但球迷的熱情與放心的態度就是嚴格防疫最好的反饋。

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