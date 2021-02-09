澳網／美媒作家盛讚謝淑薇首戰：怪異和狂野武器發揮作用

澳洲網球公開賽昨(8)日進行首輪賽事，台灣好手謝淑薇以7：5、6：2直落兩盤擊敗去年晉級美網8強的皮蓉可娃（Tsvetana Pironkova），但明日將迎來另一場硬戰，將在第2輪面對2019年美網冠軍安德里斯庫（Bianca Andreescu）。

謝淑薇昨日艱辛擊敗曾高居世界排名第31的皮蓉可娃，亮眼表現也讓網球作家羅森伯格（Ben Rothenberg）在推特發文，「這是這一年來我看過謝淑薇表現最好的一場比賽，所有怪異和狂野武器都發揮了作用。」

So, so good from Hsieh Su-wei, beating 2020 US Open quarterfinalist Tsvetana Pironkova 7-5, 6-2 to reach R2 of #AusOpen.



Best match I've seen from Hsieh in at least a year. All the weird and wild weapons were working.



Hsieh awaits the winner of Andreescu-Buzarnescu next. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) February 8, 2021

雖然謝淑薇單打排名不如雙打出色，但球路詭譎多變的她也是高種子選手當中最不想遇到的選手，謝淑薇曾在2018年澳網連斬兩屆大滿貫得主蒙奎露扎（Garbine Muguruza）、前世界排名第2的拉凡絲卡（Agnieszka Radwanska），跌破眾人眼鏡。

明天(9日)謝淑薇將迎戰世界排名第9位的安德里斯庫，雙方只有在2019年於紐西蘭奧克蘭女網賽進行過一次交手，當時謝淑薇以兩個6:3吞下敗戰，但目前謝淑薇手感正火燙，也期待再次爆出冷門取得雙方對戰首勝。