澳網／美媒作家盛讚謝淑薇首戰：怪異和狂野武器發揮作用

澳洲網球公開賽昨(8)日進行首輪賽事,台灣好手謝淑薇以7:5、6:2直落兩盤擊敗去年晉級美網8強的皮蓉可娃(Tsvetana Pironkova),但明日將迎來另一場硬戰,將在第2輪面對2019年美網冠軍安德里斯庫(Bianca Andreescu)。

謝淑薇昨日艱辛擊敗曾高居世界排名第31的皮蓉可娃,亮眼表現也讓網球作家羅森伯格(Ben Rothenberg)在推特發文,「這是這一年來我看過謝淑薇表現最好的一場比賽,所有怪異和狂野武器都發揮了作用。」

So, so good from Hsieh Su-wei, beating 2020 US Open quarterfinalist Tsvetana Pironkova 7-5, 6-2 to reach R2 of #AusOpen.



Best match I've seen from Hsieh in at least a year. All the weird and wild weapons were working.



Hsieh awaits the winner of Andreescu-Buzarnescu next.