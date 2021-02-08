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澳網／前球后柯波兒首輪落馬 直言受隔離影響表現

中央社 / 墨爾本8日綜合外電報導
柯波兒。 歐新社
柯波兒。 歐新社

澳洲網球公開賽今天登場，前球后柯貝首輪失利，她認為賽前接受嚴格隔離檢疫是失敗的原因之一；奧地利名將提姆第一盤遭遇亂流，但穩住陣腳勝出，他歸咎硬地球場球速問題。

2016年澳網球后、排名23種子的德國網球女將柯波兒（Angelique Kerber）表現失常，在短短1小時10分鐘內以0比6、4比6不敵排名63的美國選手培拉（BernardaPera），首輪即遭淘汰。

柯波兒飛到墨爾本的航班上有一名乘客的病毒檢測呈陽性反應，她是72名在隔離期間無法離開房間的球員之一。其他球員則可以每天在室外進行5小時訓練。

當被問到隔離是否對她的表現造成影響時，33歲的柯貝說：「肯定是的。」她又說：「老實說，我感覺不到兩週前的節奏。」

2020年奪得美國網球公開賽冠軍的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）今天對戰哈薩克選手古庫舒金（Mikhail Kukushkin），以7比6（7比2）、6比2、6比3勝出。他將首盤出現亂流歸咎於硬地球場球速問題。

排名第3種子的提姆說：「我只是需要一些時間來調整。」他將爭取他的第一座澳網冠軍。

在男單其他賽事方面，第6種子德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）克服開賽不穩定的問題，以6比7（8比10）、7比6（7比5）、6比3、6比2擊敗名不見經傳的美國選手希隆（Marcos Giron）。

茲韋列夫說：「大滿貫賽事的第一輪向來不好打，我的身體有點疲倦，但這是大滿貫賽，不會有容易應付的對手。有時候這就是你必須要做的，你就是得要贏得比賽。」

另外，羅馬尼亞女將哈蕾普（Simona Halep）輕鬆過關，她以6比2、6比1輕鬆擊敗持外卡出賽的澳洲女將卡布瑞拉（Lizette Cabrera），晉級澳網第二輪。

排名第2種子的哈勒普看起來狀況很好，她在拉佛球場（Rod Laver Arena）得心應手，讓對手疲於奔命，並迅速抓住破發機會。

澳網

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