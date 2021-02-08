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澳網／前男單冠軍瓦文卡 連16年進軍第二輪

中央社 / 墨爾本8日綜合外電報導
前澳網冠軍瓦文卡進軍第二輪。 歐新社
前澳網冠軍瓦文卡進軍第二輪。 歐新社

大滿貫3冠王、2014年澳網男單冠軍瑞士網球好手瓦文卡（Stan Wawrinka）今天連續第16年闖進澳洲公開賽男單第2輪；奧地利名將汀恩（DominicThiem）也克服首盤亂流，順利晉級。

35歲的瓦林卡去年底感染2019冠狀病毒疾病（Covid-19）後備賽工作大亂，但今天仍掌控全局，純熟的以6比3、6比2、6比4淘汰葡萄牙對手索沙（PauloSousa） 。

瓦林卡2014年在墨爾本打敗西班牙勁敵納達爾（Rafael Nadal），在大滿貫賽首開胡，他今年放眼要成為公開賽年代以來，第6位在而立之年後贏得3座以上大滿貫冠軍的選手。

今年名列第17種子的他，接下來將遭遇匈牙利選手法索維克斯（Marton Fucsovics），後者在首輪賽事與地主外卡選手波爾曼斯（Marc Polmans）鏖戰5盤，終場才以4比6、6比3、6比1、6比7（3/7）、6比3勝出。

瓦林卡去年法網在8強止步，期待今年能更上層樓。

其他男單賽事方面， 奧地利名將提姆今天對戰哈薩克選手古庫舒金（Mikhail Kukushkin），首盤遭遇亂流，最後以7比6（7/2)、6比2、6比3勝出。

大會第3種子提姆首盤兩度被破發，救下1個盤末點之後從5比6逆轉拿下第1盤。

他之後找到手感，頻破對手衝刺挺進第2輪，這位美國公開賽冠軍得主接下來將與德國選手卡帕菲（Dominik Koepfer）和玻利維亞球員德利恩（HugoDellien）之間的勝方爭奪第3輪門票。

澳網

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