澳網／納達爾受背傷所苦 不保證能出賽

西班牙網球天王納達爾今天坦承，過去15天承受背痛，可能無法保證參加明天開打的澳洲網球公開賽。球王喬科維奇則形容他和澳網的關係像「戀愛」，到現在站上球場還是會緊張。

法新社報導，網壇每年第一場大滿貫賽澳洲網球公開賽（Australian Open）今年熱身週期間，世界男單排名第二的納達爾（Rafael Nadal）一直未代表西班牙在世界職業網球協會盃（ATP Cup）出戰。

他自從去年11月在英國倫敦舉行的ATP年終賽後，就未打任何正式比賽，僅9天前在澳洲阿得雷德（Adelaide）和奧地利名將提姆（Dominic Thiem）舉行一場表演賽，當時納達爾首度感到背部僵硬。

追求男單史上破紀錄第21座大滿貫冠軍獎杯的納達爾，談及背傷時表示：「情況明顯不太好。過去15天我的確持續感到不舒服。…一開始只是肌肉有點疲勞，但（現在）感覺比平常更僵硬一些。」

34歲的納達爾過去便屢傳背部問題。這回澳網開打前，他一直在墨爾本球場（Melbourne Park）練球，想盡辦法讓體能狀態調整到可以出賽。

儘管納達爾強調，他的背傷問題「並不嚴重」，但仍不敢保證9日能在首輪出戰塞爾維亞選手捷雷（LasloDjere）。

納達爾表示：「我的肌肉仍然緊繃，比賽時難以自由移動。…我們現在盡一切努力，我的物理治療師在這裡，醫生在這裡，所有人正用一切可能辦法幫助我。我唯一只希望能夠準備好出賽，我知道有時情況會很快改變。」

納達爾拒絕將背傷歸咎於澳網要求選手抵達澳洲後須在旅館進行14天防疫隔離。他說：「我不是喜歡找藉口的人。事情發生了，就要想辦法去克服。」

另一方面，追求男單史上創紀錄第9座澳網冠軍獎杯的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），明天將在首輪出戰法國好手查迪（Jeremy Chardy）。他今天受訪時表示，即使已是第17度參加澳網，他仍對每一回上場感到緊張。

喬科維奇說：「我不敢說其他選手是否也這樣，但是我感覺，幾乎不可能消除每場比賽前那種壓力、期待和緊張。」

33歲的喬科維奇多年來處於頂尖狀態，這回也將試圖拿下生涯第18座大滿貫冠軍獎杯。他表示，「這幾年來成功訓練自己」應付緊張問題，「隨著經驗和球場外致力於心理建設，幫助我對於這種情緒做出更好的反應」。