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澳網／第50次對決小約退費爸 將拚金盃搶球王寶座

2020-01-31 00:04聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導

澳網男單四強賽，約克維奇霸氣的擊敗費德勒。 （新華社）
澳網男單四強賽，約克維奇霸氣的擊敗費德勒。 （新華社）
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去年在墨爾本高捧破紀錄的第七座澳網金盃，塞爾維亞網球名將約克維奇昨天再以七比六（七比一）、六比四、六比三拍下「瑞士特快車」費德勒，保持澳網四強賽的百分百勝率，離生涯第十七座大滿貫金盃和世界第一只差最後一步。

小約澳網最終戰對手將在今天出爐，排第五種子的奧地利好手汀恩和生涯首闖大滿貫四強的德國名將澤瑞夫將爭另張決賽門票。

昨天是小約和費德勒生涯第五十度交手，兩人合計握有十三座澳網金盃、分居大會第二和第三種子；卅八歲的費德勒第一盤雖曾取得五比二領先，卻遭小約逆轉，最終在「搶七」送出首盤，這盤也成比賽分水嶺。

「設法贏下第一盤，對我的心態真的很重要。」打下對戰第廿七勝的小約坦言，剛開賽自己太緊張，但穩住陣腳拿下首盤後，心情輕鬆許多；他也向費德勒致敬，讚對手身體狀況並非最佳，仍打出很棒的開局。

費德勒前兩戰都演出逆轉勝，昨天沒能複製，無緣挑戰第廿一座大滿貫。 （新華社）
費德勒前兩戰都演出逆轉勝，昨天沒能複製，無緣挑戰第廿一座大滿貫。 （新華社）
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費德勒前兩戰都演出逆轉勝，昨天沒能複製，無緣挑戰第廿一座大滿貫的他雖正向說，整體而言還是很開心自己達到的成績，但錯失機會還是不好受，「你知道你有百分之三的機會贏球，你知道要去把握，但當你看到機會到來卻無法再進一步，很不好過。」

由於去年打進決賽的現任球王「西班牙蠻牛」納達爾八強賽敗給汀恩，小約只要衛冕成功就能奪回球王寶座；他過去七度闖進澳網決賽，奪冠率是完美的百分之百，且本季未嘗敗績的他不論和汀恩或澤瑞夫都有對戰優勢，碰汀恩是六勝四敗，和澤瑞夫則是三勝兩敗。

澳網

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