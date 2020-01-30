親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合
運動筆記跑步愛上一座城～/2020建發廈門馬拉松/白金標預備備～我不是來放棄，是來突破的百傑女子
健行筆記【宜蘭礁溪鄉】聖母登山步道~抹茶山宜蘭·南澳 ▎翠峰湖 ft.日出
NBA賽事懶人包 (1月29日)今日十大好球 (1月29日)

德國金童首闖大滿貫4強 西班牙蠻牛納達爾出局

2020-01-30 02:33中央社 墨爾本29日綜合外電報導

德國22歲網球金童茲韋列夫今天在澳洲網球公開賽擊敗瑞士老將瓦林卡，首度闖進大滿貫4強賽，承諾若奪冠要把獎金全數捐給澳洲。西班牙名將「蠻牛」納達爾在8強賽落敗出局。

德國網球金童茲韋列夫（圖）在澳網擊敗瑞士老將瓦林卡，首度闖進大滿貫4強賽。 新華...
德國網球金童茲韋列夫（圖）在澳網擊敗瑞士老將瓦林卡，首度闖進大滿貫4強賽。 新華社
分享

第7種子茲韋列夫（Alexander Zverev）以1比6丟掉首盤，但隨後以6比3、6比4、6比2連下三盤，粉碎2014年澳網男單冠軍瓦林卡（Stan Wawrinka）的奪冠美夢。

茲韋列夫在男單4強賽將迎戰名列第5種子的奧地利名將提姆（Dominic Thiem）。提姆今天在另一場8強賽，以7比6（7/3）、7比6 （7/4）、4比6和7比6（8/6）爆冷擊敗世界排名第一的西班牙球王納達爾（Rafael Nadal），挺進4強賽。

茲韋列夫若打進決賽，將會對上世界排名第二的喬科維奇（Novak Djokovic）或瑞士天王費德瑞（Roger Federer）。

茲韋列夫於澳網首戰獲勝後承諾，今年澳網每贏一場比賽就捐出1萬美元，作為澳洲野火賑災之用，迄今已捐出5萬美元。

他今天再掛保證，若自己贏得生涯首座澳網男單冠軍，將把412萬澳幣（約新台幣8370萬元）冠軍獎金悉數捐給澳洲。

茲韋列夫受訪時表示：「我已向澳洲人民許下承諾。倘若真的如願奪冠，我會信守那項承諾。」

澳網

延伸閱讀

澳網／謝淑薇爭女雙首冠 球王納達爾8強提前打...

澳網／謝淑薇爭女雙首冠 球王納達爾8強提前打...

澳網／球王納達爾出局 汀恩首闖澳網4強

澳網／球王納達爾出局 汀恩首闖澳網4強

相關新聞

澳網／謝淑薇爭女雙首冠 球王納達爾8強提前打包

2020-01-29 23:43

澳網／球王納達爾出局 汀恩首闖澳網4強

2020-01-29 21:11

澳網／詹家姊妹不敵前球后組合 寶島內戰破局

2020-01-29 15:07

澳網／為澳洲而戰 澤瑞夫退瓦文卡首闖4強

2020-01-29 14:34

澳網／女雙闖進決賽 謝淑薇挑戰大滿貫賽第4冠

2020-01-29 13:02

澳網／休季天天不休息 哈蕾普僅花53分鐘闖4強

2020-01-29 11:20

澳網／約克維奇直落三澳網晉級 4強戰對上費德瑞

2020-01-28 23:56

澳網／費德瑞逃過7個賽末點 驚險挺進澳網4強

2020-01-28 21:37

澳網／謝淑薇、雙詹晉4強 決賽瞄準台灣對決

2020-01-28 14:58

澳網／珂寧首闖4強 突尼西亞女將歷史之旅告終

2020-01-28 14:39

澳網／納達爾闖8強 戴黑帽悼Kobe

2020-01-27 20:09

澳網／謝淑薇、詹皓晴混雙落馬 台將僅存詹詠然

2020-01-27 19:06

澳網／瓦文卡賽前悼念Kobe 基里洛斯穿小布8號球衣

2020-01-27 16:35

澳網／詹家姊妹聯手發威 直落二闖女雙8強

2020-01-27 14:46

澳網／雙雙止步16強 王薔、高芙結束神奇之旅

2020-01-27 13:23
看更多

熱門文章

布萊恩及女兒遺體已尋獲 法醫證實罹難者身分

2020-01-29 09:38

忘不了菜鳥布萊恩 艾佛森聲明爆料當年往事

2020-01-29 10:11

歐尼爾仍食不下嚥 威斯特稱布萊恩就像兒子

2020-01-29 11:21

紀念傳奇球星Kobe 逾150萬人請願NBA標誌換成他

2020-01-28 21:43

回憶布萊恩笑中帶淚 楊恩與威廉斯不捨老大哥

2020-01-29 12:41

憶布萊恩與其女 保羅：我們說好要做親家的！

2020-01-29 15:36

Kobe告別戰暖心舉動 海瓦德澄清非刻意

2020-01-29 10:11

布萊恩驟逝延賽空檔 詹皇現身愛子比賽調適心情

2020-01-29 16:05

女兒奴布萊恩 想再生5個女兒

2020-01-29 10:47

NBA／追思布萊恩 杜蘭特最記得一句話

2020-01-29 09:21

NBA／致敬Kobe 丁威迪、羅斯換下8號背號

2020-01-29 08:39

回憶初見Kobe 脫口秀笑匠小故事催淚百萬人

2020-01-29 10:51

維金斯致敬小動作藏深意 布萊恩傳承精神令人動容

2020-01-29 09:40

NBA／安比德復出戰穿24號 76人留勝悼念小飛俠

2020-01-29 11:56

澳網／女雙闖進決賽 謝淑薇挑戰大滿貫賽第4冠

2020-01-29 13:02

受布萊恩退役精彩人生鼓舞 卡特感慨萬分

2020-01-29 10:34

原定與布萊恩推新書 牧羊少年奇幻之旅作者罷筆

2020-01-29 11:46

布萊恩墜機9遺體全尋獲 疑冒了不該冒的風險

2020-01-29 13:13

超級盃／緬懷布萊恩 中場大秀J.Lo攜夏奇拉合作

2020-01-29 10:53

布萊恩5大特質 成就「曼巴精神」

2020-01-29 13:34

NBA／艾佛森失而復得 遭竊50萬珠寶尋回

2020-01-29 14:25

澳網／球王納達爾出局 汀恩首闖澳網4強

2020-01-29 21:11

NBA／安戴托昆波缺陣公鹿照贏 老闆笑稱原目標80勝

2020-01-29 15:23

MLB／老帥貝克接掌太空人 只剩紅襪教頭仍懸缺

2020-01-29 07:46

NBA／睽違1年將傷癒回歸 歐拉迪波盼致敬「曼巴精神」

2020-01-29 12:10

棒球／2021經典賽增為20隊 3月舉行資格賽

2020-01-29 16:56

Kobe墜機前發生什麼事 塔台通話紀錄曝光

2020-01-30 01:28

惡劣天候還硬飛 駕駛載布萊恩有壓力？

2020-01-29 13:13

唐納森風光加盟雙城 一段精彩的大聯盟旅程

2020-01-29 07:00

雙雄獨走 太平洋組半季分析報告

2020-01-29 07:00

澳網／為澳洲而戰 澤瑞夫退瓦文卡首闖4強

2020-01-29 14:34

MLB／一年300萬美元 紅襪簽回一壘老將莫蘭

2020-01-29 08:41

MLB／4眾議員籲勿砍小聯盟球隊 大聯盟仍堅持

2020-01-29 10:15

澳網／詹家姊妹不敵前球后組合 寶島內戰破局

2020-01-29 15:07

冰球／捷報！中華青女全勝奪U18世界盃二級金牌 史上首度獲升一級

2020-01-29 09:01

WCBA／武漢肺炎衝擊停賽 8台將靜候通知

2020-01-29 17:08

布萊恩最偉大50球 退休剪輯被翻出球迷傷感回味

2020-01-29 14:13

沒有局外人 西南組半季分析報告

2020-01-29 07:00

澳網／休季天天不休息 哈蕾普僅花53分鐘闖4強

2020-01-29 11:20

MLB／自家游泳池受傷 紅人明星三壘手動刀拚開季

2020-01-29 08:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top