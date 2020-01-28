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澳網／珂寧首闖4強 突尼西亞女將歷史之旅告終

2020-01-28 14:39中央社 墨爾本28日綜合外電報導

美國女將珂寧（左）今天以直落兩盤終結突尼西亞對手加博（右）的歷史性之旅。 美聯社
美國女將珂寧（左）今天以直落兩盤終結突尼西亞對手加博（右）的歷史性之旅。 美聯社
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美國女將珂寧（Sofia Kenin）今天以直落兩盤終結突尼西亞對手加博（Ons Jabeur）的歷史性之旅，首度打進澳洲網球公開賽女單4強。

大會第14種子珂寧以兩盤6比4擊敗非種子選手加博，接下來將在30日的4強賽中對上澳洲籍的頭號種子芭蒂（Ashleigh Barty）。芭蒂目前世界排名第一。

現年21歲的珂寧是在俄羅斯莫斯科出生，尚在襁褓就隨家人移居美國紐約。

珂寧前一輪擊敗美國15歲小將高芙（Coco Gauff），今天迎戰25歲的加博。加博是第一位打進大滿貫賽單打8強的阿拉伯國家女子選手。

珂寧賽後表示自己「超級激動」，還說「這是一場硬仗」。

珂寧表示，第2盤2比3落後時的發球局打了10分鐘是轉折點之一。加博在第2盤第6局因非受迫性失誤，浪費3個破發機會。

珂寧說：「這是艱難時刻，她打得很好，我不知道打了10分鐘，只感覺相當久。」

「但之後我打出氣勢，開始漸入佳境。」

明天兩場女單8強賽，一場是羅馬尼亞的哈蕾普（Simona Halep）對上愛沙尼亞的孔塔薇特（Anett　Kontaveit），另一場是西班牙的蒙奎露薩（Garbine　Muguruza）出戰俄羅斯選手帕芙尤申科娃（Anastasia　Pavlyuchenkova）。

澳網

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