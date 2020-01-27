澳網／詹家姊妹聯手發威 直落二闖女雙8強

詹家姊妹詹詠然(左)與詹皓晴在場上奮戰。 劉雪貞提供 分享 facebook

名列澳網女雙第七種子的「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴兩人，於今天女雙第三輪對抗日本土居美咲與羅馬尼亞妮可拉絲克（Monica Niculescu）這對組合，詹家姊妹用110分鐘以7：6(5)、6：4直落二獲勝，闖進女雙8強。

對手只有32歲的妮可拉絲克雙打世界排名47較優外，土居美咲則是排名108（單打82)，單打優於雙打的球員。詹家姊妹闖過女雙第二輪後，有兩天休息時間，雖兩人分頭參加混雙比賽，但昨天均輪空，有了完整一天的充分休息後，於今天比賽體力旺盛，首盤連勝3局後，才給對手拿下一局的機會，但接下面臨苦戰，一度被對手破發下，雙方打至「搶七」，詹家姊妹穩住陣腳，7：5「搶七」成功奪下首盤，第二盤穩住水準備發揮，以6：4拿下，晉級女雙8強。

詹家姊妹連續第二年均闖進8強，不過去年在8強止步，今年就看能否更上一層樓；詹詠然生涯有過兩度打進澳網女雙決賽紀錄(2007、2015)，詹皓晴最佳成績則是8強。

另外，昨天挺進女雙8強的謝淑薇與史翠可娃這對組合，今天終於休兵，而8強對手將是非種子的兩位美國選手布蕾迪(Jennifer Brady)與多海德(Caroline Dolehide)，兩人女雙世界排名約在50名左右。