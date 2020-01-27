澳網／雙雙止步16強 王薔、高芙結束神奇之旅

在擊敗小威廉絲（Serena Williams）之後，中國名將王薔沒能再進一步，驚奇之旅止步16強。 美聯社 分享 facebook

在擊敗小威廉絲（Serena Williams）之後，中國名將王薔沒能再進一步，26日在澳網女單第四輪面對生涯從未輸給過的突尼西亞選手賈貝烏爾（Ons Jabeur），以6：7（4）、1：6 落敗，止步16強。

王薔坦言，上一輪力克小威的比賽，耗費太多體力、精力，沒有及時調整過來，不過這已經是她生涯在澳網的最好成績。

兩人過去兩次交鋒，王薔均取得勝利。不過，25歲的賈貝烏爾雖然世界排名僅78位，但這次比賽同樣表現不俗，在第三輪淘汰了丹麥名將沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）。

第27種子的王薔首盤開局強勢，一度取得4：1領先。但對手隨後憑藉穩定的相持和關鍵時刻刁鑽的回球連扳三局，追平比分。場面不輸對手的王薔依然有機會，她在5：4領先進入對手發球局後，曾有一次破發兼盤點的機會，但未能抓住，爾後在搶七大戰中4：7不敵對手先失一盤。

第二盤，賈貝烏爾完全搶得比賽主動權，一度以5：0領先，最終僅用時24分鐘就拿下第二盤，晉級八強。

隨著王薔的出局，中國女單選手們也結束了在這項大滿貫賽上的征程，其中張帥止步32強，鄭賽賽、朱琳止步第二輪，彭帥與王雅繁首輪出局。

美國15歲天才少女高芙（Coco Gauff）剛淘汰衛冕的大坂直美，26日碰上另一名21歲的美國新星珂寧（Sofia Kenin），上演了一場美國新生代女單的較量。身為第14種子的珂寧技高一籌，以6：7（5）、6：3、6：0順利躋身八強，也刷新了自己在大滿貫賽場的最好成績。