親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

他省自保禁湖北居民入境 4000多名武漢遊客回不了家

台灣第5例武漢肺炎！ 中部50多歲女性從武漢返台五天發病

運動筆記我不是來放棄，是來突破的百傑女子初馬42.195K 好難，但我想完成
健行筆記宜蘭·南澳 ▎翠峰湖 ft.日出迷糊步道。米洋溪步道。百年茄苳巨木。樂米吊橋
NBA今日最佳球員- Damian Lillard (1月27日)賽事懶人包 (1月27日)

澳網／雙雙止步16強 王薔、高芙結束神奇之旅

2020-01-27 13:23世界日報 體育新聞組／綜合報導

在擊敗小威廉絲（Serena Williams）之後，中國名將王薔沒能再進一步，...
在擊敗小威廉絲（Serena Williams）之後，中國名將王薔沒能再進一步，驚奇之旅止步16強。 美聯社
分享

在擊敗小威廉絲（Serena Williams）之後，中國名將王薔沒能再進一步，26日在澳網女單第四輪面對生涯從未輸給過的突尼西亞選手賈貝烏爾（Ons Jabeur），以6：7（4）、1：6 落敗，止步16強。

王薔坦言，上一輪力克小威的比賽，耗費太多體力、精力，沒有及時調整過來，不過這已經是她生涯在澳網的最好成績。

兩人過去兩次交鋒，王薔均取得勝利。不過，25歲的賈貝烏爾雖然世界排名僅78位，但這次比賽同樣表現不俗，在第三輪淘汰了丹麥名將沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）。

第27種子的王薔首盤開局強勢，一度取得4：1領先。但對手隨後憑藉穩定的相持和關鍵時刻刁鑽的回球連扳三局，追平比分。場面不輸對手的王薔依然有機會，她在5：4領先進入對手發球局後，曾有一次破發兼盤點的機會，但未能抓住，爾後在搶七大戰中4：7不敵對手先失一盤。

第二盤，賈貝烏爾完全搶得比賽主動權，一度以5：0領先，最終僅用時24分鐘就拿下第二盤，晉級八強。

隨著王薔的出局，中國女單選手們也結束了在這項大滿貫賽上的征程，其中張帥止步32強，鄭賽賽、朱琳止步第二輪，彭帥與王雅繁首輪出局。

美國15歲天才少女高芙（Coco Gauff）剛淘汰衛冕的大坂直美，26日碰上另一名21歲的美國新星珂寧（Sofia Kenin），上演了一場美國新生代女單的較量。身為第14種子的珂寧技高一籌，以6：7（5）、6：3、6：0順利躋身八強，也刷新了自己在大滿貫賽場的最好成績。

澳網

延伸閱讀

澳網／約克維奇11度晉8強 球后芭蒂驚險過關

澳網／頭號種子謝淑薇搭檔再下一城 女雙晉16...

澳網／小威廉絲爆冷敗給王薔 中國球迷除夕狂喜

澳網／大滿貫初體驗 李吳配落馬

相關新聞

澳網／約克維奇11度晉8強 球后芭蒂驚險過關

2020-01-26 22:24

澳網／3天3連戰照吃對手 謝淑薇搭檔闖女雙8強

2020-01-26 09:34

澳網／納達爾直落三擊敗卡瑞諾 晉級16強

2020-01-25 18:31

澳網／詹家姊妹混雙分頭出擊 姊姊詹詠然率先取頭香

2020-01-25 16:41

澳網／頭號種子謝淑薇搭檔再下一城 女雙晉16強

2020-01-25 12:08

熱門文章

NBA／證實直升機墜落 布萊恩死訊震驚全球

2020-01-27 06:39

NBA／Kobe註定墜機驟逝？ 推特曾神預言

2020-01-27 07:43

NBA／Kobe參加女兒籃球賽墜機 9乘客全罹難

2020-01-27 07:31

NBA／KOBE搭直升機墜毀身亡 享年41歲

2020-01-27 04:16

NBA／布萊恩驟逝 各隊8秒、24秒違例開場哀悼

2020-01-27 10:01

NBA／Kobe墜機身亡 球員工會：籃壇重大損失

2020-01-27 05:51

快訊／NBA傳奇球星KOBE驚傳墜機身亡 享年41歲

2020-01-27 04:23

歐布情結難割拾 布萊恩死前最後通聯竟是他

2020-01-27 11:18

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top