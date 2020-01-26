親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

初二有財神眷顧！春節大紅包27人獨得百萬 尚有238組待送

運動筆記我不是來放棄，是來突破的百傑女子初馬42.195K 好難，但我想完成
健行筆記宜蘭·南澳 ▎翠峰湖 ft.日出迷糊步道。米洋溪步道。百年茄苳巨木。樂米吊橋
NBA賽事懶人包 (1月26日)今日十大好球 (1月26日)

澳網／喬科維奇11度打進8強 球后巴蒂3盤驚險過關

2020-01-26 22:24中央社 墨爾本26日綜合外電報導

塞爾維亞天王喬科維奇今天在澳洲網球公開賽男單比賽繼續勢如破竹，以直落三擊敗阿根廷選手史瓦茲曼，生涯第11度挺進澳網8強。女單地主希望巴蒂也以3盤驚險晉級。

曾7度在澳網封王的上屆冠軍喬科維奇（NovakDjokovic）今天在墨爾本拉佛球場（Rod Laver Arena）僅費時略超過2小時，就以6比3、6比4、6比4拍落大會第14種子史瓦茲曼（Diego Schwartzman），使得他再度拿下賽季第一個大滿貫賽冠軍的希望更濃。

名列大會第2種子的喬科維奇首盤率先破發，取得5比3領先。接下來2盤也相當早破發，並成功抵擋史瓦茲曼翻盤，最後發球局更一分未失取得勝利。

32歲的喬科維奇對於自己今天能順利執行作戰計畫感到高興。他告訴記者說：「我感覺非常棒。這場比賽表現十分紮實。」他下一場比賽將對上加拿大好手羅尼奇（Milos Raonic）。

現任世界球后、大會第1種子巴蒂（AshleighBarty）今天則在女單16強以6比3、1比6、6比4力克第18種子美國好手芮絲克（Alison Riske），下一場將迎戰2度在溫布頓網球賽封后的捷克女將克菲托娃（PetraKvitova）。

澳網

延伸閱讀

澳網／納達爾直落三擊敗卡瑞諾 晉級澳網16強

澳網／頭號種子謝淑薇搭檔再下一城 女雙晉16...

澳網／小威廉絲爆冷敗給王薔 中國球迷除夕狂喜

澳網／在墨爾本第99勝 費德勒連21年闖第3...

相關新聞

澳網／納達爾直落三擊敗卡瑞諾 晉級澳網16強

2020-01-25 18:31

澳網／詹家姊妹混雙分頭出擊 姊姊詹詠然率先取頭香

2020-01-25 16:41

澳網／頭號種子謝淑薇搭檔再下一城 女雙晉16強

2020-01-25 12:08

澳網／小威廉絲爆冷敗給王薔 中國球迷除夕狂喜

2020-01-24 12:37

澳網／女雙頭號種子首場亮相 謝淑薇與搭檔奪勝

2020-01-24 11:15

澳網／詹家姊妹反撲對手獲勝 闖進女雙16強

2020-01-24 09:18

澳網／大滿貫初體驗 李吳配落馬

2020-01-24 00:19

澳網／汀恩險翻車 蠻牛當暖男

2020-01-24 00:16

熱門文章

NBA／詹姆斯破布萊恩得分里程碑 升史上第三

2020-01-26 11:32

NBA／不因手擁7冠自居 歐瑞痛批比戒指數愚蠢

2020-01-26 14:02

NBA／詹皇紀錄夜留遺憾 76人擋下湖人反撲收勝

2020-01-26 14:30

NBA／威廉森登場聲勢不減反增 喬丹、波總皆讚不絕口

2020-01-26 10:49

NBA／詹皇超越自己 布萊恩第一時間獻祝賀

2020-01-26 14:25

NBA／意外成酒駕受害者 帕森斯返加州休養

2020-01-26 10:30

NBA／衛少展現領袖氣質 率火箭挺過哈登低潮

2020-01-26 14:43

NBA／被譏數據拿「三單」 格林舉冠軍戒指數回擊

2020-01-26 10:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top