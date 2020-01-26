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澳網／3天3連戰照吃對手 謝淑薇搭檔闖女雙8強

2020-01-26 09:34聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

謝淑薇(右)與搭檔史翠可娃，在澳網女雙闖進8強。 報系資料照
謝淑薇(右)與搭檔史翠可娃，在澳網女雙闖進8強。 報系資料照
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名列澳網女雙頭號種子，賽程卻沒有占到便宜，台灣好手謝淑薇與捷克史翠可娃(Barbora Strycova)搭檔，於今天展開女雙第三輪比賽，連三天出賽，特別今天安排在早上第一場比賽，對這組合是一大考驗；不過，面對35歲克羅埃西亞茱拉克（Darija Jurak）與23歲塞爾維亞史托揚諾維奇（Nina Stojanovic）老將與年輕選手的組合，謝／史二人未受影響，以6：4、6：4直落二打敗對手，謝淑薇個人生涯第三度打進澳網女雙8強。

謝淑薇面對對手兩人在雙打方面，均有分別取勝的經驗，茱拉克雙打排名34，另史托揚諾維奇雙打排名則是133。對手排名與謝淑薇這對組合雖有差距，但大賽安排謝／史兩人是連續三天在女雙出賽，並未休息，體能是一大考驗。

這場比賽大會安排在第二球場瑪格麗特場地進行，是謝／史這對組合的禮遇。首盤比賽，謝／史率先在第三局就破發對手，取得2：1領先，但第六局遭到對手破發後，場面一度陷入3：4危機，然而兩人馬上回穩，關鍵第九局破發，連拿三局6：4贏下首盤。

次盤比賽，謝／史又是兩度破了對手發球局，主導場面，關鍵第10局打了5次「丟士」保發成功，再以6：4摘下勝利，耗時約80分鐘。她們是首輪女雙最後一組出賽，如今卻是第一對打進8強的組合。

「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴女雙第三輪對手則是日本土居美咲與羅馬尼亞妮可拉絲克（Monica Niculescu）這對組合，預計明天出賽。

澳網

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