澳網／詹家姊妹混雙分頭出擊 姊姊詹詠然率先取頭香

詹詠然與老搭檔多帝吉，在澳網混雙首輪獲勝。 詹詠然提供 分享 facebook

征戰澳網的詹詠然、詹皓晴姊妹，於昨天女雙第二輪取勝晉級16強之後，兩人於今天在混雙比賽分頭出擊，由於兩人與搭檔均是種子，首輪迎戰非種子對手。其中第六種子的姊姊詹詠然率先出賽，搭配老搭檔克羅埃西亞多帝吉（Ivan Dodig），兩人在去年合作就打下法網及溫網混雙冠軍，不過，今天首戰對付地主外卡選手組合仍打得辛苦，最終有驚無險以7：6(2)、7：5拍下勝利，進軍第二輪。