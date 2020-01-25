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澳網／頭號種子謝淑薇搭檔再下一城 女雙晉16強

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澳網／頭號種子謝淑薇搭檔再下一城 女雙晉16強

2020-01-25 12:08聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

謝淑薇(左)與搭檔史翠可娃晉級女雙16強。 資料照
謝淑薇(左)與搭檔史翠可娃晉級女雙16強。 資料照
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名列澳網女雙頭號種子，台灣好手謝淑薇與捷克史翠可娃(Barbora Strycova)搭檔，於今天第二輪迎戰非種子的美國戴維絲（Lauren Davis）與瑞士格魯比奇(Viktorija Golubic)，由於對手雙打世界排名均在百名以外，實力難與謝／史兩人抗衡，歷經兩盤比賽以6：1、7：5獲勝，晉級第三輪16強。

歷經昨天首輪比賽適應過後，今天雖是連續兩天出賽，但一開始卻是練兵之戰，首盤三度破了對手發球局，破發率百分百輕鬆拿下；次盤雖是雙方破發大戰，謝淑薇雖一度陷入苦戰，但最終仍取得勝利晉。目前女雙16強台灣還有詹詠然／詹皓晴這對組合。

謝／史第三輪對手已出爐，為35歲克羅埃西亞茱拉克（Darija Jurak）與23歲塞爾維亞史托揚諾維奇（Nina Stojanovic）老將與年輕選手的組合，謝淑薇面對兩人在雙打方面均有分別取勝的經驗，茱拉克雙打排名34，是必須注意的對手，另史托揚諾維奇雙打排名則是133。

詹家姊妹女雙第三輪對手則是日本土居美咲與羅馬尼亞妮可拉絲克（Monica Niculescu）這對組合，預計明天出賽。詹詠然與詹皓晴下午則在混雙分頭出擊，均列大會種子選手。

此外，繼小威廉絲(Serena Williams)昨天意外敗給大陸選手王薔之後，今天上午女單賽事爆出本屆最大冷門，大會第二種子普莉絲可娃（Karolina Pliskova）竟以兩盤「搶七」均失利下，遭到大會第30種子拉脫維亞帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）淘汰，普莉絲可娃成為大會目前出局最高種子選手，而她去年在澳網是打進4強。

澳網女單第二種子捷克選手普莉可娃（右）爆冷被塞爾維亞選手淘汰出局。 美聯社
澳網女單第二種子捷克選手普莉可娃（右）爆冷被塞爾維亞選手淘汰出局。 美聯社
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