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澳網／小威廉絲爆冷敗給大陸王薔 意外無緣晉級

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澳網／小威廉絲爆冷敗給王薔 中國球迷除夕狂喜

2020-01-24 12:37聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

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38歲的女子網球名將小威廉絲(Serena Williams）於今天在澳網女單第三輪比賽，面對大陸崛起的女將王薔，原本預期對小威是一場應該獲勝的比賽，但沒想到，對手王薔打出高水準表現，小威落入挨打的局面面臨一場苦戰，終場小威以4:6、7:6(2)、5:7落敗，叩關個人第24座大滿貫冠軍失利。

現年28歲的王薔目前世界排名29，也名列澳網女單第27種子，然而去年在美網8強賽，被小威痛宰，只拿下一局，仍令人難忘，但今天面對第8種子的小威，王薔展現超高水準的演出，小威最終不敵，使得王薔相當欣喜，小威則是黯然離開球場。

王薔在賽前表示，由於去年美網的慘敗，今年對小威只要拿兩局就算進步了，因此平常心看待此戰。然而勝利結果卻令她喜悅。她成為中國第一位在大滿貫賽擊敗小威的球員，另外也是繼李娜、孫甜甜之後，第三位能夠在WTA賽場上打敗小威的中國女將，

王薔接受現場採訪說，「上一次慘敗過後，我努力訓練，我和團隊都相信我可做到。」她也問及今天是中國除夕，會做慶祝嗎？她回答，「No!我會繼續奮戰。」

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