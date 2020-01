澳網／小威廉絲爆冷敗給王薔 中國球迷除夕狂喜

分享 facebook

38歲的女子網球名將小威廉絲(Serena Williams)於今天在澳網女單第三輪比賽,面對大陸崛起的女將王薔,原本預期對小威是一場應該獲勝的比賽,但沒想到,對手王薔打出高水準表現,小威落入挨打的局面面臨一場苦戰,終場小威以4:6、7:6(2)、5:7落敗,叩關個人第24座大滿貫冠軍失利。

現年28歲的王薔目前世界排名29,也名列澳網女單第27種子,然而去年在美網8強賽,被小威痛宰,只拿下一局,仍令人難忘,但今天面對第8種子的小威,王薔展現超高水準的演出,小威最終不敵,使得王薔相當欣喜,小威則是黯然離開球場。

The moment of a LIFETIME!



Qiang Wang puts on an absolute masterclass in the match of the tournament to shock Serena Williams 6-4 6-7(2) 7-5 and advance to a first career #AusOpen round of 16.#AO2020 pic.twitter.com/gnGkAMaU8X