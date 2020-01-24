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澳網／女雙頭號種子首場亮相 謝淑薇與搭檔奪勝

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澳網／女雙頭號種子首場亮相 謝淑薇與搭檔奪勝

2020-01-24 11:15聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

謝淑薇(右)與搭檔史翠可娃，在澳網女雙首勝。 報系資料照
謝淑薇(右)與搭檔史翠可娃，在澳網女雙首勝。 報系資料照
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名列澳網女雙頭號種子，台灣好手謝淑薇與捷克史翠可娃(Barbora Strycova)的組合，於今天展開首場比賽，這對去年溫網冠軍組合，面對的是不擅長雙打，主攻單打的捷克與斯洛克選手組合，這場考驗不大，謝／史組合以6：3、7：5直落二晉級次輪。

女雙第七種子詹家姊妹雖已贏了兩場打進第三輪賽事，但謝淑薇與搭檔才展開首輪比賽。謝淑薇已在女單首輪落敗，同時搭檔史翠可娃雖名列女單32種子，但也爆冷出局，使得兩人均可專注在雙打賽事上。至於對手，雖都是主攻單打為主的球員，然而也均在首輪淘汰，轉移至雙打做目標。

由於對手捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova）／斯洛維尼亞齊丹塞珂（Tamara Zidansek）雙打排名均是百名之外，相對於謝／史這對世界排名第一的組合有極大差距，首盤謝／史在第三局破發取得3：1領先態勢後，就不讓對手有反擊機會，順利以6：3摘下首盤後，第二雖趁勝追擊，但遭遇對手頑強抵抗，一路形成僵局，最終仍以7：5瓦解對手，關進第二輻賽事。

謝／史第二輪對手已經出爐，為美國戴維絲（Lauren Davis）與瑞士格魯比奇(Viktorija Golubic)，雙打世界排名也均在百名以外。

澳網

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