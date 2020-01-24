澳網／詹家姊妹反撲對手獲勝 闖進女雙16強

詹家姊妹詹詠然(左)與詹皓晴在場上奮戰。 WTA提供 分享 facebook

澳網女雙第7種子台灣好手詹詠然／詹皓晴，今天次輪比賽，迎戰非種子的美國克莉斯蒂安(Kaitlyn Christian)與智利瓜拉琪(Alexa Guarachi)的組合，詹家姊妹首盤雖一度陷入2：4落後兩局苦戰局面，但經過調整後反而連下4局，後來居上拿下首盤後，次盤更掌握情勢，直落二取得勝利，比數6：4、6：2，闖進16強。

詹家姊妹的對手均是專攻雙打為主的選手，然而世界排名均50名左右，顯然與排名均為15的詹家姊妹有差距，但首盤比賽，可能是受到早場比賽且不熟悉對手下，第一局就被破發，情勢顯得不利，讓對手先取得4:2領先，此時詹家姊妹在策略上做出調整，重新取回主導權，兩度破了對手發球，才把首盤勝利拿下。而首盤表現，詹家姊妹技術表面均領先對手，但對手發球速度比詹家姊妹來得快，這是使得她們在適應比賽節奏較為慢的因素。

第二盤開始雙方都掌握好自己發球局，詹家姊妹拿下前3局而對手取得2局後，詹家妹關鍵第六局破成功，取得4:2領先，大局底定，以6：2再下一盤順利，直落二晉級。

詹家姊妹再取得一場勝利，就可延續去年在澳網打進8強的表現，也是兩人合作的最佳成績。至於女雙另一名謝淑薇與捷克史翠可娃的頭號種子組合，後才將進行首輪比賽。