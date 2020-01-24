澳網／大滿貫初體驗 李吳配落馬

盧彥勳（左）和謝政鵬大滿貫首度合作。 圖／摘自盧彥勳粉絲團 分享 facebook

我國女雙組合李亞軒／吳芳嫺昨天迎接生涯第一場大滿貫會內賽，面對排十六種子的美國組合珂寧／瑪泰克．史丹絲曾取得領先，但破發機會沒能好好把握，四比六、三比六出局，和唯一的男雙台將組合盧彥勳／謝政鵬都無緣第二輪。

李亞軒／吳芳嫺上月打下澳網亞太區外卡賽女雙冠軍，才有這場大滿貫初體驗，昨天首盤一度取得四比三領先卻遭對手連破發球局，李亞軒惋惜說：「這場比賽真的覺得滿可惜的，但也跟對手學到了不少。」

過往大滿貫體驗僅有單打會外賽，李亞軒笑說會內賽的氛圍很不同，心情非常興奮，不過會內賽「菜鳥」也發生些糗事，她透露澳網練習場腹地遼闊，自己常常提早廿分鐘出發還找不到練習場，差點放搭檔鴿子。

李吳配是今天澳網三組女雙會內賽台將之一，列第七種子的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴已經闖過頭關、今天迎接第二戰，列頭號種子的「一姊」謝淑薇及捷克搭檔史翠可娃今天也要在首輪出擊；詹詠然、詹皓晴和謝淑薇混雙也各自排上種子，和英國斯庫普斯基組成第八種子的謝淑薇今率先在混雙出賽。

補上男雙會內賽的盧彥勳和謝政鵬，昨天碰美國組合奎瑞／強森先盛後衰，以七比六（十一比九）、四比六、四比六讓出勝利。復出的盧彥勳提到，這除是回歸第一場雙打，也是首度和台灣選手在大滿貫賽合作，十分光榮和興奮。