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澳網／納達爾談心：大滿貫並非追求目標

2020-01-21 23:36聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導

納達爾強調享受職網生涯。 （歐新社）
納達爾強調享受職網生涯。 （歐新社）
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去年拿下法網和美網金盃的「西班牙蠻牛」納達爾，生涯大滿貫累積十九座，只落後「瑞士特快車」費德勒一座，不過現任「世界球王」昨天拿下澳網首勝後強調，第廿座大滿貫並非追求目標，自已想的就是享受職網生涯。

「我不在意是廿、十五或十六，我在意的是維持狀態，繼續享受我的網球生涯，廿座大滿貫並不是我一定要達到的數字。」去年底重返世界第一的納達爾提到，大滿貫金盃數若能累積到廿座，當然很棒，「若能拿到廿一，更好，若是維持在十九座？還是會以我職業生涯的成就開心。」

納達爾早在二○○九年就嘗到澳網冠軍滋味，但之後四度殺進決賽、包括去年都鎩羽而歸，昨天首輪以六比二、六比三、六比○拍下玻利維亞對手德利恩，強勢演出為爭取澳網第二冠踏出好的開始。

「開心不是建立在超越費德勒」

納達爾提及去年美網奪冠，他說當時自己真的非常開心，拿下澳網首戰勝利後情緒也很高漲，但再次強調，「我未來會開心的事情不是建立在超越費德勒」。

納達爾說：「在故事的最後，贏下廿座甚至廿五座大滿貫，不會讓我獲得最大的快樂，會興奮嗎？當然，因為這是我完成的事情，希望盡可能有好表現，但這幾年同時也發生很多好事情，我能做的就是對生活充滿感激，也感謝那些幫助我的人。」

同樣屬於「老將」代表的義大利好手佛格尼尼，昨天演出「輸二贏三」的大逆轉，在跨日的三小時又卅八分鐘大戰以三比六、六比七（三比七）、六比四、六比三、七比六（十比五）拍下全場發出卅五記「愛司」的美國奧普卡，避免爆出十二種子首輪出局冷門。

這場比賽周一就舉行，但墨爾本的雨勢迫使賽事延到昨天繼續第三盤，卅二歲的佛格尼尼感謝老天幫忙，「我很幸運，雨下在對的時間。」

澳網

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