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澳網／曾受肺栓塞所苦 小威廉絲關切澳網空氣品質

2020-01-20 22:39中央社 墨爾本20日綜合外電報導

澳洲野火延燒造成空氣汙染，波及網壇年度盛事澳洲網球公開賽。美國女將小威廉絲關切野火煙塵引起的空汙，並說過去曾罹患肺栓塞，可能會使得她比較容易受到空氣品質影響。

現年38歲的小威廉絲（Serena Willimas）表示，未來兩週澳洲空氣品質情況仍有待觀察。小威廉絲若在澳網封后，將平澳洲網球傳奇女將寇特（MargaretCourt）的女網史上個人24座大滿貫冠軍金盃紀錄。

一度干擾澳網會外賽的不良空氣品質今天稍微舒緩，當地降下大雨。小威廉絲今天擊敗俄羅斯女將波塔波娃（Anastasia Potapova）旗開得勝。

她說：「我之前非常關切，現在也是。」小威廉絲2017年生下女兒奧林皮亞（Olympia）時罹患肺栓塞，當時是她第2度因肺栓塞需要緊急治療。

小威廉絲說：「我想大家應該還是非常關心霧霾的問題。」

不少球員批評澳網主辦單位上週不顧墨爾本空氣品質已達嚴重汙染的水準，仍繼續舉行會外賽。

在被問及是否會擔心因以往的健康問題而對汙染更加敏感時，小威廉絲說：「絕對有想過。」

不過她說，首戰波塔波娃旗開得勝後覺得沒有太大的問題。上週小威廉絲在紐西蘭奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）女單封后，慷慨解囊把冠軍獎金4萬3000美元（約新台幣129萬元）捐給澳洲野火救災基金。

澳網

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