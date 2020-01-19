澳網今登場 費德勒問空汙怎打

澳網今天開打，費德勒憂心空汙問題。（美聯社） 分享 facebook

做為網球新賽季第一場大滿貫，澳網台灣時間今天早上八點正式開戰，尋求女單衛冕的日本前球后大坂直美在中央球場打頭陣，接續包括美國傳奇女將小威廉絲、「瑞士特快車」費德勒、地主球后芭蒂以及挑戰男單連霸的塞爾維亞好手約克維奇都將上場，我國唯二的單打代表「一姊」謝淑薇和盧彥勳則預計明天迎接首戰。

世界排名卅六的謝淑薇將碰世界排名卅七的哈薩克女將普丁塞娃，肩膀動刀復出的盧彥勳則抽到世界排名第十的法國名將「跳跳人」孟非斯；盧彥勳過往三度碰孟非斯雖都吞敗，但孟非斯澳網前卻傳出手傷意外，成盧彥勳挑戰對戰首勝機會。

孟非斯昨天透露，上月他在家中房間玩電動時，右手不慎揮到床頭板造成腫脹，「最實際的方式就是休息，但我沒辦法這樣做，只有服用消炎藥並冰敷。」他表示手的狀況還沒完全復原，雖不至於妨礙明天出賽，但抽球仍受影響，也需要多點時間休息恢復，傷勢也成今年參賽不穩定因子。

「瑞士特快車」費德勒身體無礙，但卅八歲的他指出澳洲野火造成的空氣汙染必須正視，他也和大會溝通過，希望得到更多資訊，不過大會因應的方式只有空氣品質指標超過兩百時將延後比賽。

費德勒表示，上周二他就和大會反映過空汙問題嚴重，隔天狀況依舊，「我能到球場上說，大家停止打球嗎？我可以嘗試，不過我不認為會有什麼效果。」