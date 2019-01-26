親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
澳網
綜合
路跑
年度10大回顧
運動筆記路跑／不當人體吸塵器 出門必備運動裝備「口罩」賽事心得／鎮西堡祖靈之鑰100K 我的初百K
健行筆記嚮導的即刻救援何時啟動？ 以小紅帽松羅湖的即刻救援為例【台中 | 南湖大山】探索新台幣2000元背面的秘境
NBA賽事精華- 灰狼 vs. 爵士 (1月26日)今日十大好球 (1月26日)

澳網／日本大坂直美苦戰三盤女單奪冠 登新球后

2019-01-26 19:10聯合新聞網 綜合報導

大坂直美贏得澳網女單冠軍。 路透
大坂直美贏得澳網女單冠軍。 路透
分享

日本網球女將大坂直美今天將與捷克選手克薇歐娃爭奪本屆澳洲網球公開賽女單冠軍，首盤兩人互保發球局，打至「搶七」，大坂直美最後以7:2，搶下首盤勝利。

進入第二盤，克薇歐娃先保發球局後，再破大坂直美發球局，先取得2：0領先，不過，大坂直美馬上回穩，也回破對手發球局，並保住自己的發球局，拉成2：2平手。接下來關鍵一局，大坂直美強勢第二度破對手發球，後來居上3：2領先，再保住發球後，大坂取得4:2。

克薇歐娃終於保住自己發球局，大坂直美則再保一發球局後，5:3局數聽牌，克薇歐娃化解三個冠軍點艱苦保住一局。大坂最後自己發球局卻因大意而被破，兩人打至5:5僵局。大坂出狀況，讓對手保發下，最後還被破發，5:7失去第二盤，兩人進入決勝盤。

第三盤兩人各自互保發球局1:1後，第三局克薇歐娃的發球，被大坂掌握機會成功破發，再度掌握局勢，第四局保發3:1領先。接下來兩人均互保自己發球局，最終大坂直美以6:4贏得下第三盤。

21歲的大坂最終以7:6(2)、5:7、6:4擊敗克薇歐娃，繼去年美網之後，贏得第二座大滿貫賽冠軍，同時也將成為新科球后，為日本史上首位。

全場統計數據：

分享

分享

大坂直美。 歐新社
大坂直美。 歐新社
分享

克薇歐娃。 歐新社
克薇歐娃。 歐新社
分享

【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

澳網／決賽又碰頭 約克維奇不想重演馬拉松大戰

2019-01-26 09:59

澳網／大坂直美改寫多項紀錄 克薇歐娃丟冠軍贏掌聲

2019-01-26 21:01

澳網／大滿貫14連勝好猛 大坂直美首位亞洲球后

2019-01-26 19:23

澳網／女單爭冠 大坂直美：對決克薇歐娃是硬仗

2019-01-26 12:33

澳網／驚奇之旅畫休止符 普耶仍滿意這兩周表現

2019-01-26 07:50

澳網／決戰納達爾 約克維奇拚第7冠

2019-01-25 23:59

澳網／83分鐘速勝黑馬 約克維奇將與納達爾爭冠

2019-01-25 18:32

澳網／張帥、史托瑟奪女雙冠軍 大陸史上第4人

2019-01-25 14:53

澳網／一盤未失晉決賽 納達爾透露連勝主因

2019-01-25 10:21
看更多

熱門文章

NBA／三分球大賽新焦點 柯瑞兄弟有望對決

2019-01-26 16:28

NBA／哈登逾30分紀錄達22場 火箭驚險退暴龍

2019-01-26 11:42

NBA／「半獸人」再現光芒 法瑞德：火箭很適合我

2019-01-26 18:29

NBA／19歲上演全能數據 唐西奇史上第3人

2019-01-26 13:21

澳網／日本大坂直美苦戰三盤女單奪冠 登新球后

2019-01-26 19:10

NBA／沒入選明星賽先發 韋德：我也不會選自己

2019-01-26 09:20

NBA／湖人近況不佳 傳詹姆斯團隊盼開除教頭

2019-01-26 10:47

中職／過去對戰最大苦主 中信兄弟想吸收郭泓志

2019-01-26 09:54

中職／郭泓志若加盟兄弟 4隊將只剩猿隊沒待過

2019-01-26 08:27

NBA／出賽903場才拿大三元 威廉斯：會好好慶祝

2019-01-26 15:56

NBA／金塊爵士衝突事件 約柯奇離開板凳席遭禁賽

2019-01-26 10:10

棒球／國際賽大變革 U23、U18世界盃改7局制

2019-01-26 08:45

NBA／朗多歸隊 湖人仍遭灰狼咬

2019-01-26 00:02

MLB／點名一朗全票入選名人堂 大聯盟列6原因

2019-01-26 08:24

澳網／大滿貫14連勝好猛 大坂直美首位亞洲球后

2019-01-26 19:23

澳網／決賽又碰頭 約克維奇不想重演馬拉松大戰

2019-01-26 09:59

NBA／安戴托昆波末節爆發 公鹿強勢逆轉黃蜂

2019-01-26 14:17

NBA／威廉斯生涯首度大三元 快艇客場逆轉公牛

2019-01-26 12:17

MLB／不偏心 哈勒戴穆西納名人堂球帽沒Logo

2019-01-26 08:22

日職／春訓將啟動 王柏融新球場適應「大丈夫」

2019-01-26 10:53

MLB／曾說可三振貝比魯斯 洋基新援承認舉錯例

2019-01-26 11:28

澳網／女單爭冠 大坂直美：對決克薇歐娃是硬仗

2019-01-26 12:33

NBA／火箭傳利多 保羅周一對魔術將回歸

2019-01-26 08:35

史上最年輕！13歲華裔劉美賢奪美國花式滑冰冠軍

2019-01-26 15:56

MLB／王維中可望重返美職 落腳美西球隊

2019-01-26 21:28

NBA／約柯奇禁賽無礙 金塊火力四射轟垮太陽

2019-01-26 14:58

澳網／大坂直美改寫多項紀錄 克薇歐娃丟冠軍贏掌聲

2019-01-26 21:01

MLB／教士全都要 想追馬恰多、哈波、瑞爾穆托

2019-01-26 11:48

NBA／唐斯第四節狂拉尾盤 爵士主場險翻船

2019-01-26 14:50

澳網／決戰納達爾 約克維奇拚第7冠

2019-01-25 23:59

日職／王柏融啟程赴日 「想我就來日本吧」

2019-01-26 16:42

NBA／籃網板凳合力搶分 擊退尼克勇奪6連勝

2019-01-26 11:50

SBL／雙衛情緒失控 達欣慘敗

2019-01-26 00:06

NBA／國王雙衛聯手攻48分 灰熊苦吞8連敗

2019-01-26 15:35

澳網／驚奇之旅畫休止符 普耶仍滿意這兩周表現

2019-01-26 07:50

NBA／溫史洛率熱火成功逆襲 騎士本季10勝再等等

2019-01-26 12:18

日職／春訓2月1日展開 4台將一軍出發

2019-01-25 23:53

中職／郭泓志不當悍將 披黃衫未定

2019-01-25 23:48

NBA／比爾、格林聯手攻51分 巫師客場險勝魔術

2019-01-26 11:19

MLB／紅襪延期白宮行 林子偉是否參加出變數

2019-01-26 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top