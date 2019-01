澳網／日本大坂直美苦戰三盤女單奪冠 登新球后

大坂直美贏得澳網女單冠軍。 路透 分享 facebook

日本網球女將大坂直美今天將與捷克選手克薇歐娃爭奪本屆澳洲網球公開賽女單冠軍,首盤兩人互保發球局,打至「搶七」,大坂直美最後以7:2,搶下首盤勝利。

進入第二盤,克薇歐娃先保發球局後,再破大坂直美發球局,先取得2:0領先,不過,大坂直美馬上回穩,也回破對手發球局,並保住自己的發球局,拉成2:2平手。接下來關鍵一局,大坂直美強勢第二度破對手發球,後來居上3:2領先,再保住發球後,大坂取得4:2。

克薇歐娃終於保住自己發球局,大坂直美則再保一發球局後,5:3局數聽牌,克薇歐娃化解三個冠軍點艱苦保住一局。大坂最後自己發球局卻因大意而被破,兩人打至5:5僵局。大坂出狀況,讓對手保發下,最後還被破發,5:7失去第二盤,兩人進入決勝盤。

第三盤兩人各自互保發球局1:1後,第三局克薇歐娃的發球,被大坂掌握機會成功破發,再度掌握局勢,第四局保發3:1領先。接下來兩人均互保自己發球局,最終大坂直美以6:4贏得下第三盤。

21歲的大坂最終以7:6(2)、5:7、6:4擊敗克薇歐娃,繼去年美網之後,贏得第二座大滿貫賽冠軍,同時也將成為新科球后,為日本史上首位。

What a moment. @Naomi_Osaka_ wins her second Grand Slam in a row 🏆🏆#AusOpen pic.twitter.com/9TTskXIH9E