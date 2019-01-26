親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
澳網
綜合
路跑
年度10大回顧
運動筆記路跑／不當人體吸塵器 出門必備運動裝備「口罩」賽事心得／鎮西堡祖靈之鑰100K 我的初百K
健行筆記嚮導的即刻救援何時啟動？ 以小紅帽松羅湖的即刻救援為例【台中 | 南湖大山】探索新台幣2000元背面的秘境
NBA賽事精華- 灰狼 vs. 爵士 (1月26日)今日十大好球 (1月26日)

澳網／女單爭冠 大坂直美：對決克薇歐娃是硬仗

2019-01-26 12:33中央社 東京26日綜合外電報導

大坂直美。 新華社
大坂直美。 新華社
分享
日本網球女將大坂直美今天將與捷克選手克薇歐娃爭奪本屆澳洲網球公開賽女單冠軍，雙方雖各具優勢，但大坂說，克菲托娃是非常偉大的選手，今天的比賽將是場硬仗。

大會第4種子的大坂，今天將在冠軍賽出戰大會第8種子的克薇歐娃（Petra Kvitova）；大坂與克薇歐娃是首度對戰。

日本朝日新聞報導，今天能拿下澳網女單冠軍的人將登上世界球后寶座。目前大坂世界排名雖然高於克薇歐娃，但對大坂來說，今天的比賽並不容易。

大坂在本屆澳網出賽6場，發球得分次數居所有出賽選手之冠，雙發失誤僅有7次；她在保發率也有81%，表現還算穩定。

不過，今年21歲的大坂說，她看過現年28歲的克薇歐娃過去贏得溫布頓網球公開賽冠軍的比賽，克薇歐娃是非常偉大的選手，今天比賽將是場硬仗。

克薇歐娃世界排名曾高居第2，並奪得2011年及2014年溫布頓網球公開賽冠軍，實力無庸置疑。

克薇歐娃在力量方面雖然不及大坂，但技巧相當優異，在本屆澳網賽事中，她破對方發球局的比率高達51%，居所有出賽選手之冠；另一方面，保發率勝過大坂，高達92%，屬於攻守俱佳選手，並以未輸任何一盤的直落二，一路闖進冠軍賽。

大坂在這次澳網賽事中出現2次逆轉勝，雖然她在相持不下的比賽中仍可全力奮戰，但一旦被對手先發制人，就面臨苦戰；但大坂的優勢是最近才在美國網球公開賽體驗過冠軍賽獨特的氛圍，如果能在首盤搶下優勢，就有可能甩開對手。

克薇歐娃。 美聯社
克薇歐娃。 美聯社
分享

澳網溫布頓Petra Kvitova
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

澳網／日本大坂直美苦戰三盤女單奪冠 登新球后

2019-01-26 19:10

澳網／決賽又碰頭 約克維奇不想重演馬拉松大戰

2019-01-26 09:59

澳網／大坂直美改寫多項紀錄 克薇歐娃丟冠軍贏掌聲

2019-01-26 21:01

澳網／大滿貫14連勝好猛 大坂直美首位亞洲球后

2019-01-26 19:23

澳網／驚奇之旅畫休止符 普耶仍滿意這兩周表現

2019-01-26 07:50

澳網／決戰納達爾 約克維奇拚第7冠

2019-01-25 23:59

澳網／83分鐘速勝黑馬 約克維奇將與納達爾爭冠

2019-01-25 18:32

澳網／張帥、史托瑟奪女雙冠軍 大陸史上第4人

2019-01-25 14:53

澳網／一盤未失晉決賽 納達爾透露連勝主因

2019-01-25 10:21
看更多

熱門文章

NBA／三分球大賽新焦點 柯瑞兄弟有望對決

2019-01-26 16:28

NBA／哈登逾30分紀錄達22場 火箭驚險退暴龍

2019-01-26 11:42

NBA／「半獸人」再現光芒 法瑞德：火箭很適合我

2019-01-26 18:29

NBA／19歲上演全能數據 唐西奇史上第3人

2019-01-26 13:21

澳網／日本大坂直美苦戰三盤女單奪冠 登新球后

2019-01-26 19:10

NBA／沒入選明星賽先發 韋德：我也不會選自己

2019-01-26 09:20

NBA／湖人近況不佳 傳詹姆斯團隊盼開除教頭

2019-01-26 10:47

中職／過去對戰最大苦主 中信兄弟想吸收郭泓志

2019-01-26 09:54

中職／郭泓志若加盟兄弟 4隊將只剩猿隊沒待過

2019-01-26 08:27

NBA／出賽903場才拿大三元 威廉斯：會好好慶祝

2019-01-26 15:56

棒球／國際賽大變革 U23、U18世界盃改7局制

2019-01-26 08:45

NBA／金塊爵士衝突事件 約柯奇離開板凳席遭禁賽

2019-01-26 10:10

NBA／朗多歸隊 湖人仍遭灰狼咬

2019-01-26 00:02

MLB／點名一朗全票入選名人堂 大聯盟列6原因

2019-01-26 08:24

澳網／大滿貫14連勝好猛 大坂直美首位亞洲球后

2019-01-26 19:23

澳網／決賽又碰頭 約克維奇不想重演馬拉松大戰

2019-01-26 09:59

NBA／安戴托昆波末節爆發 公鹿強勢逆轉黃蜂

2019-01-26 14:17

NBA／威廉斯生涯首度大三元 快艇客場逆轉公牛

2019-01-26 12:17

MLB／不偏心 哈勒戴穆西納名人堂球帽沒Logo

2019-01-26 08:22

日職／春訓將啟動 王柏融新球場適應「大丈夫」

2019-01-26 10:53

MLB／曾說可三振貝比魯斯 洋基新援承認舉錯例

2019-01-26 11:28

澳網／女單爭冠 大坂直美：對決克薇歐娃是硬仗

2019-01-26 12:33

MLB／王維中可望重返美職 落腳美西球隊

2019-01-26 21:28

NBA／火箭傳利多 保羅周一對魔術將回歸

2019-01-26 08:35

史上最年輕！13歲華裔劉美賢奪美國花式滑冰冠軍

2019-01-26 15:56

NBA／約柯奇禁賽無礙 金塊火力四射轟垮太陽

2019-01-26 14:58

澳網／大坂直美改寫多項紀錄 克薇歐娃丟冠軍贏掌聲

2019-01-26 21:01

MLB／教士全都要 想追馬恰多、哈波、瑞爾穆托

2019-01-26 11:48

NBA／唐斯第四節狂拉尾盤 爵士主場險翻船

2019-01-26 14:50

澳網／決戰納達爾 約克維奇拚第7冠

2019-01-25 23:59

日職／王柏融啟程赴日 「想我就來日本吧」

2019-01-26 16:42

NBA／籃網板凳合力搶分 擊退尼克勇奪6連勝

2019-01-26 11:50

SBL／雙衛情緒失控 達欣慘敗

2019-01-26 00:06

NBA／國王雙衛聯手攻48分 灰熊苦吞8連敗

2019-01-26 15:35

澳網／驚奇之旅畫休止符 普耶仍滿意這兩周表現

2019-01-26 07:50

NBA／溫史洛率熱火成功逆襲 騎士本季10勝再等等

2019-01-26 12:18

NBA／比爾、格林聯手攻51分 巫師客場險勝魔術

2019-01-26 11:19

MLB／紅襪延期白宮行 林子偉是否參加出變數

2019-01-26 10:40

NBA／勇士華府行拜訪歐巴馬 不去白宮續打臉川普

2019-01-26 17:54

NBA／今日戰績表 哈登35分火箭險勝暴龍

2019-01-26 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top