澳網／女單爭冠 大坂直美：對決克薇歐娃是硬仗

2019-01-26 12:33 中央社 東京26日綜合外電報導



大坂直美。 新華社 分享 facebook 日本網球女將大坂直美今天將與捷克選手克薇歐娃爭奪本屆澳洲網球公開賽女單冠軍，雙方雖各具優勢，但大坂說，克菲托娃是非常偉大的選手，今天的比賽將是場硬仗。

大會第4種子的大坂，今天將在冠軍賽出戰大會第8種子的克薇歐娃（Petra Kvitova）；大坂與克薇歐娃是首度對戰。

日本朝日新聞報導，今天能拿下澳網女單冠軍的人將登上世界球后寶座。目前大坂世界排名雖然高於克薇歐娃，但對大坂來說，今天的比賽並不容易。

大坂在本屆澳網出賽6場，發球得分次數居所有出賽選手之冠，雙發失誤僅有7次；她在保發率也有81%，表現還算穩定。

不過，今年21歲的大坂說，她看過現年28歲的克薇歐娃過去贏得溫布頓網球公開賽冠軍的比賽，克薇歐娃是非常偉大的選手，今天比賽將是場硬仗。

克薇歐娃世界排名曾高居第2，並奪得2011年及2014年溫布頓網球公開賽冠軍，實力無庸置疑。

克薇歐娃在力量方面雖然不及大坂，但技巧相當優異，在本屆澳網賽事中，她破對方發球局的比率高達51%，居所有出賽選手之冠；另一方面，保發率勝過大坂，高達92%，屬於攻守俱佳選手，並以未輸任何一盤的直落二，一路闖進冠軍賽。