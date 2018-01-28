澳網／費德勒五盤迎第20座大滿貫冠軍 男網新紀錄

2018-01-28 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「瑞士特快車」費德勒奪下澳網男單冠軍。 美聯社 分享 facebook

在「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）相繼遭到淘汰後，「四大天王」僅剩「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）仍在拚戰，今天他在2018年澳網最終戰男單冠軍戰以6：2、6：7（5：7）、6：3、3：6、6：1，拍落世界排名第6的克羅埃西亞選手希利奇（Marin Cilic），捧起第6座澳網男單金盃，也是他生涯第20個大滿貫冠軍。

費德勒順利捧起生涯第20座大滿貫金盃，也成為開放年代以來，首位拿下20座大滿貫的男單球員。他也是繼寇特（Margaret Court）、小威廉絲（Serena Williams）與葛拉芙（Steffi Graf）之後，第4位加入20座大滿貫俱樂部的球員；而他在澳網拿下6座男單冠軍，也追平了澳洲名將愛默生（Roy Emerson）與約克維奇所保持的最多澳網男單奪冠數。

今天他遇上29歲的希利奇，展開兩人第10度交手，之前費德勒取得8勝1負的對戰優勢，且目前處於3連勝的狀態。36歲的費德勒本屆澳網狀態絕佳，至今一盤未失的情況下闖進最終戰，首盤他就展現氣勢，一開賽就接連破了對手2個發球局取得4：0領先，僅花了24分鐘就以6：2輕鬆拿下首盤。

次盤雙方上演保發大戰，兩人雖都出現3次破發機會，但都無法攻破對手發球局，搶7一開始，希利奇一路緊咬比分不放，4：4平手後希利奇連下2分，最終就以7：5扳回一城，也終於突破費德勒本屆澳網一盤未失的不破之身。

第三盤前5局雙方仍力保不失，關鍵第6局，費德勒把握住希利奇過多的失誤，再度突破對手發球局，也靠著此盤唯一1個破發球局，以6：3再下一城。

取得盤數1盤領先的費德勒在第四盤開局就馬上突破希利奇的發球局，不過卻在第6、8局自己的發球局接連遭到破發，也讓希利奇在連趕5局的情況下，以6：3再度扳平盤數。

決勝盤費德勒經過第1個發球局辛苦地保住後，一鼓作氣連保帶破，以6：1搶下勝利，在激戰超過3小時的五盤大戰中勝出，也拿下生涯第20座大滿貫金盃。