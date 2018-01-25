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澳網／南韓新秀震驚澳網 教練：對上他是惡夢

2018-01-25 04:14中央社 墨爾本24日綜合外電報導

韓國選手鄭泫晉級四強。 新華社
韓國選手鄭泫晉級四強。 新華社
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南韓網球新秀鄭泫今天晉級澳洲網球公開賽4強，他的教練高德溫說，假如夢想獲得大滿貫金盃的選手在往後比賽不幸對上鄭泫，這對他們來說將是一場惡夢。

21歲的鄭泫（Hyeon Chung）今天在拉佛球場出賽，以6比4、7比6（7/5）、6比3直落3盤，擊敗世界排名第97的美國選手衫格林（Tennys Sandgren），成為南韓首位打進大滿貫4強賽的網球選手。

路透社報導，高德溫（Neville Godwin）去年和如今世界排名第58的鄭泫展開合作。高德溫在墨爾本球場告訴記者說：「很顯然，他在球場上移位相當好，而且他非常靈活。」

「每個人都有自己的優勢，但對於鄭泫來說，我認為和他對戰會是一場惡夢，因為他（21日）基本上技壓塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），這是很多人都做不到的事情。」

來自南非的高德溫表示：「我們在他的發球上做了一些技術性改變，他現在覺得更舒服了。」高德溫去年和南非網球選手安德森（Kevin Anderson）結束合作關係。

「這還不是完成品，工作仍在進行，但肯定已經改善了。」

高德溫還說：「我也希望看到他在場上多施展一點驚人的速度，而且多運用在進攻上，不只是在防守上。」

Novak Djokovic

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