親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL30經典回顧
NBA
MLB
棒球
澳網
綜合
籃球
路跑
運動員轉職人生

澳網／鏖戰近4小時才贏 球后哈蕾普：快掛了

2018-01-20 15:01中央社 墨爾本20日綜合外電報導

花了225分鐘才獲勝，球后哈蕾普賽後說自己快掛了。 美聯社
花了225分鐘才獲勝，球后哈蕾普賽後說自己快掛了。 美聯社
分享

女網世界排名第一的羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep）今天化解3個賽末點，歷經3盤苦戰後挺進澳洲公開賽女單16強，賽後累得直呼「我快掛了」。

法新社報導，墨爾本球場（Melbourne Park）前兩天熱得像烤爐，哈勒普今天在相對宜人的攝氏26度下對上美國選手戴維斯（Lauren Davis）。

哈勒普手感慢熱，但在「睡」了一盤後回神，終場4比6、6比4、15比13拿下第4輪門票，全場鏖戰3小時44分鐘。

哈勒普賽中有4次只要保發就能獲勝的機會，頑強不屈的她在激戰過後說：「我快掛了。」而對手戴維斯賽中不慎弄斷腳趾甲。

哈勒普還說：「我肌肉沒感覺了，而且我的腳踝感覺不是我的。」

世界排名第76的戴維斯，去年4大滿貫賽全在首輪止步，然而今天表現出人意料。

哈勒普在澳網最佳成績是8強，去年澳網也是首輪打包。哈勒普下一場將出戰澳洲女將巴蒂（AshleighBarty）或日本新星大(土反)直美（Naomi Osaka）。

此外，大會第6種子捷克女將普里斯科娃（KarolinaPliskova）也贏得不輕鬆，終場7比6（8/6）、7比5力克同胞莎伐洛娃（Lucie Safarova），搶下16強門票。

戴維斯澳網
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

澳網／決勝盤15：13 球后哈蕾普花225分鐘晉級

2018-01-20 12:05

澳網／希利奇、迪米特洛夫 同闖男單16強

2018-01-20 01:52

澳網／女單爆冷 康塔維特扳倒法網冠軍

2018-01-20 01:52

澳網／力克芭坦絲 伍茲妮雅琪晉16強

2018-01-20 01:50

澳網／台灣三姝女雙都晉級 將演詹家姐妹內戰

2018-01-20 00:09

澳網／三度搶七 基里洛斯苦勝松加晉16強

2018-01-19 22:52

澳網／前3輪一盤未失 納達爾強勢晉16強

2018-01-19 19:38

澳網／選手怨酷熱 費德勒：想攀上顛峰就得適應

2018-01-19 15:37

澳網／詹詠然也贏了 下一場女雙上演姊妹鬩牆

2018-01-19 11:56

澳網／三盤苦戰 詹皓晴逆轉晉女雙16強

2018-01-19 11:00

澳網／女雙也傳捷報 謝淑薇、彭帥挺進16強

2018-01-19 09:45

澳網／澳洲拜師見效 謝淑薇哽咽謝美籍教練

2018-01-18 23:56

澳網／僅耗時近2小時 費德勒直落三獲勝晉32強

2018-01-18 21:14

澳網／比利時葛芬爆冷吞敗 迪爾波卓挺進第3輪

2018-01-18 21:00

澳網／敗給謝淑薇心服口服 蒙奎露札拒怪高溫

2018-01-18 17:59

澳網／打敗蒙奎露扎 謝淑薇對戰世界前10全紀錄

2018-01-18 17:53
看更多

熱門文章

大馬羽賽／對戰6連勝 戴資穎直落二拍落陳雨菲

2018-01-19 18:15

大馬羽賽／化解4個賽末點 戴資穎逆轉晉冠軍戰

2018-01-20 13:28

NBA／騎士想交易 目標希爾、喬丹與威廉斯

2018-01-20 09:39

日職／陳冠宇獲加薪35% 與陳偉殷有約定

2018-01-19 16:55

NBA／真心換絕情 黃蜂擬交易華克重建

2018-01-20 08:58

40歲進明星賽？ 不老鬼切風華再現

2018-01-20 07:00

MLB／與前美聯MVP同價 紅襪加碼追馬丁尼茲

2018-01-20 07:02

大馬羽賽／戴姊空中連線 陸小將就是打不贏戴資穎

2018-01-20 00:06

MLB／哈勒戴驗屍報告 體內驗出毒品反應

2018-01-20 15:25

MLB／如何簽達比修 紐媒獻技洋基怎麼躲豪華稅

2018-01-20 09:54

棒球／韓職沒台灣球員 外援都瞄準美國

2018-01-19 16:55

MLB／當看板10年 隆戈利亞開心不用再當一哥

2018-01-20 09:05

SBL／台版叫門衝突 台銀賈西亞衝達欣休息室

2018-01-19 23:56

MLB／哈波、布萊恩連線？專家斷言不會發生

2018-01-20 08:06

NBA／被貼「靠爸」標籤 小瑞佛斯：我屬於這裡

2018-01-19 18:10

SBL／奈維爾雙21率裕隆攻頂 魏永泰：十分滿意

2018-01-19 22:38

NBA／詹皇3萬分紀錄 騎士球員預測達成方式

2018-01-19 18:40

韓職／台灣第一人 NC恐龍開百萬美元盼簽王維中

2018-01-20 00:03

澳網／決勝盤15：13 球后哈蕾普花225分鐘晉級

2018-01-20 12:05

澳網／前3輪一盤未失 納達爾強勢晉16強

2018-01-19 19:38

NBA／騎士險勝魔術 詹皇：我們需要這一勝

2018-01-20 00:00

NBA／落選明星賽先發 尼克一哥：球員知我的好

2018-01-20 10:12

MLB／官方設限時出手 米勒：棒球好在不計時

2018-01-20 08:48

澳網／女單爆冷 康塔維特扳倒法網冠軍

2018-01-20 01:52

網球／「無冕女王」爭后冠 2018女網戰國時代

2018-01-20 12:44

澳網／台灣三姝女雙都晉級 將演詹家姐妹內戰

2018-01-20 00:09

MLB／到日職蛻變 紅雀看好米克拉斯扛中段輪值

2018-01-20 08:48

經典回顧／新榮F4 打下隊史唯一冠軍

2018-01-20 13:15

澳職／陳冠任連兩場開轟 鯊魚隊中止6連敗

2018-01-19 19:17

澳網／鏖戰近4小時才贏 球后哈蕾普：快掛了

2018-01-20 15:01

NBA／暴龍雙槍挺身關門 近兩年首勝馬刺

2018-01-20 10:57

NBA／談勇士球風 柯爾：與2014年馬刺最相似

2018-01-20 14:30

SBL／場上缺少溝通 台銀慘敗達欣讓出龍頭

2018-01-19 20:51

爆米花／台電挺住背水一戰 廖俊凱找回玩球感覺

2018-01-20 00:12

NBA／藍道夫重返曼菲斯 灰熊播放影片致敬

2018-01-20 11:15

澳網／三度搶七 基里洛斯苦勝松加晉16強

2018-01-19 22:52

經典回顧／張容軒盼退休前 新榮F3能再合體

2018-01-20 13:15

路跑／最硬超馬 2018北竿硬地超馬賽即日起報名

2018-01-19 21:28

澳網／希利奇、迪米特洛夫 同闖男單16強

2018-01-20 01:52

爆米花／打線爆發掃21安 台電開胡保生機

2018-01-19 20:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top