澳網／女單爆冷 孔塔薇特扳倒奧斯塔朋科

2018-01-20 01:52 中央社 墨爾本19日綜合外電報導



愛沙尼亞網球女將孔塔薇特（Anett Kontaveit）今天在澳洲公開賽表現亮眼，挺過艱難的第2盤後，重振旗鼓爆冷淘汰第7種子奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。

第32種子孔塔薇特以6比3、1比6、6比3，驚險擊敗法網女單冠軍奧斯塔朋科，首度闖進澳網16強。

22歲的孔塔薇特花了1小時又53分鐘贏得比賽。法新社報導，她賽後表示：「很費勁，她（奧斯塔朋科）打得很兇悍。」