親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
udn鳴人堂
社論
重磅快評
記者悄悄話
民意論壇
聯合報名人堂
聯合好評
聯晚私房新聞
udn相對論

HBL／新人后熱門7記三分彈 普門壓北一收季軍

田中計程車司機女兒 靠讀軍校翻轉人生成電機博士

林敬殷／那些被政治耽誤的「廚神 」

2019-03-17 13:59林敬殷

丁守中／擁廚師執照，會烤台塑牛小排

曾考過廚師執照的丁守中做菜有餐廳水準，端出「乾燒大明蝦」上菜。 圖╱聯合報系資料...
曾考過廚師執照的丁守中做菜有餐廳水準，端出「乾燒大明蝦」上菜。 圖╱聯合報系資料照片
分享

政治人物平日跑攤吃遍各地，在不同的場合吃東西，基於禮儀、趕行程或人情世故，早已食之無味，真正坐下來吃頓好吃的，不容易。然而，你可能不知道，有些政治人物，不但懂吃，還懂得煮。

參選台北市長失利的丁守中，在擔任立委期間，考取廚師執照，做得一手好上菜，甚至能烤出美味的台塑牛小排。

徐國勇／家傳紅燒肉攤，老士林人回憶

內政部長徐國勇擁有一手好廚藝。 圖╱聯合報系資料照片
內政部長徐國勇擁有一手好廚藝。 圖╱聯合報系資料照片
分享

家住萬華的內政部長徐國勇，律師出身的他，辯才無礙，但外界不知的是，他也是一位身手了得的美食家。

徐國勇的好手藝，來自於他的父母親，小時候家住台北萬華，徐國勇的童年幾乎對應了近期台北城的發展歷程。

徐國勇父親最早在廣州街康定路附近買涼水，那是一杯飲料一角的時代，到了民國57年，台北市升格為院轄市，政府說為了整頓市容，就禁止三輪車，徐家涼水攤被分配到附近的騎樓下，賣冬瓜茶、米苔目等，最後又移到中興橋頭附近，轉賣自助餐。幾年後，徐國勇父親在士林市場買了一塊地，才稍微穩定，開始專心做吃了，從滷肉飯、肉羹等賣起。

徐國勇小時候就是這樣，跟著父母親擺攤，放學後回家幫忙，從最簡單的洗碗洗菜，也從旁觀察父母親怎麼煮，經過父母親考驗後，終於獨當一面站上攤前煮給客人吃。

後來，徐家的小吃聲名遠播，尤其是徐媽媽滷的紅燒肉很道地，當年七海官邸的採買，每周都會帶一鍋回去。徐國勇從小耳濡目染，什麼小吃都難不倒他，後來唸師範學院後，課業繁忙才無法回家幫忙，但老一輩的士林人都記得徐家紅燒肉的那口味。

蘇治芬／師承母親好手藝，樁腳有口福

蘇治芬在雲林縣長任內到國小擔任「一日媽媽」，煮出羅宋湯、番茄炒蛋，與學童同樂。 ...
蘇治芬在雲林縣長任內到國小擔任「一日媽媽」，煮出羅宋湯、番茄炒蛋，與學童同樂。 圖╱聯合報系資料照片
分享

北港在地立委蘇治芬，也是個美食家，她的手藝來自於母親前省議員蘇洪月嬌的薰陶。

小時候，蘇治芬就看著母親蘇洪月嬌在廚房煎虱目魚、炒蛋、滷肉，不光是這樣，連餐桌美學、擺飾用什麼盤子，媽媽都要求的很仔細。

蘇治芬的樁腳，運氣好的時候，還吃過蘇治芬做的菜。外傳蘇治芬有時候到樁腳家，會親自下廚煮給樁腳吃，令樁腳又驚又喜。

蘇治芬說，因為肚子餓，樁腳家附近沒有餐廳，於是冰箱有什麼菜，她就能煮出滿桌的菜，她手腳快，最拿手的一道菜是，媽媽的料理炒蛋，當然也是母親傳授給她的。

徐國勇蘇治芬丁守中

林敬殷

「假使我們能夠選擇一項對人類最有貢獻的職業，那麼即使赴湯蹈火也在所不惜。因為屆時我們能體會的絕不是少量的，有限的，自私的喜悅，而是我們與百萬人共享快樂」。這是卡爾馬克思在年少時期寫下的一段話，也是作為一位記者理當追求的理想目標。
【林敬殷臉書】https://www.facebook.com/lin.cy.547
更多林敬殷私房新聞
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

林修全／外媒專訪詞不達「譯」 引來「馬更正」

2019-03-17 14:01

王寓中／狄膺大陸兒子感謝函公開

2019-03-10 13:39

林修全／專訪諜對諜 誰笑到最後

2019-03-10 13:39

蔡惠萍／林旺去世那天 死了條風水魚…

2019-03-03 13:39

王寓中／狄膺日記的黨史秘辛

2019-03-03 13:36

王茂臻／反核神主牌 民進黨還要抱多久

2019-02-24 12:57

蔡惠萍／我應邀看黑熊嘿咻…

2019-02-24 12:57

陳金松／政治凌駕 身不由己的警察人事

2019-02-17 13:28

王茂臻／搖擺風電 高官之怒也無用

2019-02-17 13:24

蔡佩芳／把國旗資源回收大不敬 嚇壞日本人

2019-02-10 14:01

陳金松／邱豐光殺氣強 屢跳火坑不怕

2019-02-10 13:53

李樹人／年關難過 多留心老人家

2019-01-27 13:26

蔡佩芳／再見明仁天皇！ 最後一次參見陛下

2019-01-27 13:25

林政忠／蔡總統的政治天敵 是馬還是扁

2019-01-20 13:28

李樹人／要過節，不要過劫!

2019-01-20 13:28

高凌雲／不攻擊對手 原來韓國瑜曾經痛過

2019-01-13 13:13

林政忠／一拳就中要害 誰讓總統很頭大?

2019-01-13 13:13

林敬殷／官場現形記 選舉後加碼演出

2019-01-06 13:39

高凌雲／暴衝的韓流 從來都不是正藍軍

2019-01-06 13:39

王寓中／老蔣之淚…為己為兄為部屬

2018-12-30 13:56

林敬殷／選舉人情債 有借有還

2018-12-30 13:55

林修全／市長候選人落選 總幹事背數百萬債

2018-12-23 13:42

王寓中／當年孫中山辭世 老蔣「誓殺陳炯明」

2018-12-23 13:38

蔡惠萍／戰神衝過頭 小心就地陣亡

2018-12-16 13:33

林修全／政治人物 錢從哪來

2018-12-16 13:32

蔡惠萍／工具人、解籤高手… 他們是戰神級發言人

2018-12-09 13:19

王茂臻／反核擁核…核廢都在你我身邊

2018-12-09 13:18

陳金松／第一線英雄的福利 何忍再砍?

2018-12-02 13:04

王茂臻／台灣核廢料 落腳何方?

2018-12-02 13:04

陳金松／過勞低薪沒尊嚴 當警察有什麼好的？

2018-11-25 14:23

蔡佩芳／國外月亮圓？駐外人員有苦說不出

2018-11-25 14:16

蔡佩芳／外交官自嘲 急難救助電話交接像抓交替

2018-11-18 13:33

李樹人／「羊毛出在羊身上」先誘你上門

2018-11-18 13:20

林政忠／「既生瑜，何生柯」牽動2020總統大選

2018-11-11 13:06

李樹人／看牙送冰淇淋 是哪招

2018-11-11 13:06

高凌雲／義氣是三小？美國只管利益！

2018-11-04 13:13

林政忠／賣菜郎vs.阿北 藍白拖旋風來襲！

2018-11-04 13:13

林敬殷╱群眾握手太熱情 侯選人被拉下台

2018-10-28 13:26

高凌雲／幫國共內戰 美安什麼心?

2018-10-28 13:24
看更多

熱門文章

聯合報黑白集／可怕的是只剩封鎖

2019-03-17 00:59

聯合報社論／韓流洶洶，清流強擋，民進黨保住一口氣

2019-03-17 00:55

立委補選／保住票倉 丟了鐵票

2019-03-17 00:00

立委補選／春暖花開 韓流先暫停？

2019-03-16 23:47

漫畫／險勝一線

2019-03-17 00:01

大屋頂下／北京兩岸政策應思調整

2019-03-16 23:23

經濟日報社論／自由經濟區是台灣的新機會

2019-03-17 00:00

星期透視／堅持開放 免於恐懼

2019-03-16 23:25

立委補選／韓流退了嗎？

2019-03-16 23:50

立委補選／敗選不代表失敗

2019-03-16 23:57

立委補選／民進黨這口氣 能撐到大選嗎

2019-03-16 23:49

黃裕昇／2020總統大選前哨站！網紅小宇宙爆發！

2019-03-16 17:00

立委補選／找對民心 方能得天下

2019-03-16 23:54

羅智成／理想的書店

2019-03-16 23:43

畫中有話／人才去哪了？

2019-03-16 23:26

名家縱論／從自由經濟示範區到自貿協議

2019-03-16 23:21

林敬殷／那些被政治耽誤的「廚神 」

2019-03-17 13:59

林修全／外媒專訪詞不達「譯」 引來「馬更正」

2019-03-17 14:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top