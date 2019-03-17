林敬殷／那些被政治耽誤的「廚神 」

曾考過廚師執照的丁守中做菜有餐廳水準，端出「乾燒大明蝦」上菜。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

政治人物平日跑攤吃遍各地，在不同的場合吃東西，基於禮儀、趕行程或人情世故，早已食之無味，真正坐下來吃頓好吃的，不容易。然而，你可能不知道，有些政治人物，不但懂吃，還懂得煮。

參選台北市長失利的丁守中，在擔任立委期間，考取廚師執照，做得一手好上菜，甚至能烤出美味的台塑牛小排。

內政部長徐國勇擁有一手好廚藝。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

家住萬華的內政部長徐國勇，律師出身的他，辯才無礙，但外界不知的是，他也是一位身手了得的美食家。

徐國勇的好手藝，來自於他的父母親，小時候家住台北萬華，徐國勇的童年幾乎對應了近期台北城的發展歷程。

徐國勇父親最早在廣州街康定路附近買涼水，那是一杯飲料一角的時代，到了民國57年，台北市升格為院轄市，政府說為了整頓市容，就禁止三輪車，徐家涼水攤被分配到附近的騎樓下，賣冬瓜茶、米苔目等，最後又移到中興橋頭附近，轉賣自助餐。幾年後，徐國勇父親在士林市場買了一塊地，才稍微穩定，開始專心做吃了，從滷肉飯、肉羹等賣起。

徐國勇小時候就是這樣，跟著父母親擺攤，放學後回家幫忙，從最簡單的洗碗洗菜，也從旁觀察父母親怎麼煮，經過父母親考驗後，終於獨當一面站上攤前煮給客人吃。

後來，徐家的小吃聲名遠播，尤其是徐媽媽滷的紅燒肉很道地，當年七海官邸的採買，每周都會帶一鍋回去。徐國勇從小耳濡目染，什麼小吃都難不倒他，後來唸師範學院後，課業繁忙才無法回家幫忙，但老一輩的士林人都記得徐家紅燒肉的那口味。

蘇治芬在雲林縣長任內到國小擔任「一日媽媽」，煮出羅宋湯、番茄炒蛋，與學童同樂。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

北港在地立委蘇治芬，也是個美食家，她的手藝來自於母親前省議員蘇洪月嬌的薰陶。

小時候，蘇治芬就看著母親蘇洪月嬌在廚房煎虱目魚、炒蛋、滷肉，不光是這樣，連餐桌美學、擺飾用什麼盤子，媽媽都要求的很仔細。

蘇治芬的樁腳，運氣好的時候，還吃過蘇治芬做的菜。外傳蘇治芬有時候到樁腳家，會親自下廚煮給樁腳吃，令樁腳又驚又喜。

蘇治芬說，因為肚子餓，樁腳家附近沒有餐廳，於是冰箱有什麼菜，她就能煮出滿桌的菜，她手腳快，最拿手的一道菜是，媽媽的料理炒蛋，當然也是母親傳授給她的。