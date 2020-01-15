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柯建銘酸白目 蔡壁如自嘲滿符合的

2020-01-15 00:36聯合報 記者陳熙文／台北報導

民眾黨不分區立委當選人蔡壁如。圖／聯合報系資料照片
民眾黨不分區立委當選人蔡壁如。圖／聯合報系資料照片
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二○二○選舉落幕，新國會除了國民兩黨與時代力量外，還新增台灣民眾黨。立法院民進黨團總召柯建銘昨表示，他在立法院廿七、廿八年，所有的英雄好漢都看過，現在「走一個作秀、來一個白目」，暗指時代力量立委黃國昌作秀、民眾黨不分區當選人蔡壁如白目。至於民眾黨拋出在野大聯盟，柯建銘則認為，應該先問國民黨要不要接受民眾黨的領導。

而被暗指白目，蔡壁如則自嘲說，「還滿符合的」。她說，對她來講，白目就是很直白，可能柯建銘認為她現在不是那麼懂立法院的議事規則，可能進入立法院會問一些白目的問題。蔡壁如坦言，立法院現在對她還是不熟悉的領域，未來會努力學習。

民眾黨主席柯文哲接受媒體專訪時表示，「老柯完了，天助我黨，白目（蔡壁如）一進去，她什麼事情都會抖出來。我替老柯感到擔憂，她會搞死你們。」柯建銘則回應，蔡壁如進來跟自己完了有什麼關係。柯建銘說，柯文哲講的話聽聽就好，立法院是比專業、不是比白目，應該比較的是哪個黨提出的法案比較有道理 、哪個黨的團隊比較合作，彼此要尊重。

針對柯文哲稱，要把公開透明帶進國會一事，柯建銘質疑，立法院原本就是公開透明，柯文哲搞不清楚？被問及時力立委黃國昌未能進入國會一事，他表示，那是時代力量的問題，不評論個人。

至於是否會爭取無黨籍立委林昶佐與民進黨團合作，柯建銘則表示，會的；而民眾黨日前拋出在野大聯盟的概念，柯建銘說，在野黨監督執政黨天經地義，不過民眾黨要組在野大聯盟，要先問國民黨要不要接受他的領導。

外界關注未來國會龍頭很可能由前行政院長游錫堃接任，形成「游蘇體制」？柯建銘說，沒有所謂游蘇體制，執政就是府、院、黨團，團隊和諧運作。柯建銘並說，行政院長蘇貞昌這段時間的表現，讓民進黨氣勢起來，他的留任是無庸置疑，這是非常好的安排。

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