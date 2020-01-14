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選戰打響名號！吳怡農成「新一代政治明星」 網讚：好的開場

2020-01-14 16:36聯合新聞網 綜合報導

民進黨吳怡農不敵爭取連任的國民黨蔣萬安。 聯合報系資料照片／記者邱瓊玉攝影
民進黨吳怡農不敵爭取連任的國民黨蔣萬安。 聯合報系資料照片／記者邱瓊玉攝影
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2020大選落幕，其中台北市第三選區（中山、北松山）由國民黨蔣萬安對上民進黨吳怡農，上演「雙帥對決」，最終現任立委蔣萬安連任成功，讓大批「農婦」難掩失落心情，卻也力拱他選台北市長。對此，有網友好奇發問，「農農這一局是不是鋪得很棒？」

有網友在PTT發文表示，吳怡農本身人格特質魅力大概目前點到滿了，一開始被民進黨丟到蔣萬安選區打一個雙帥之戰，「從輸到不行一路打到要逆轉風向，雖然最後還是不敵」，不過吳怡農的名聲已經遍布全台了，「以一個政治素人來說這樣已經很神了，農農接下來不要亂了套，一步一步幹上去，感覺就是很有機會成為新一代政治明星欸」。

文章一出，立刻掀起討論，不少網友直呼「沒有人會討厭他，真的帥」、「不看外貌看他學經歷，也是屌打一堆現任的立委」、「帥壯學經歷完備，放棄美籍去特戰，說完了！誰反對？」、「高盛執行董事，我不知道鄉民有幾個人有這能力？」、「國際局勢、國防議題很適合他」、「一個好的開場，看看怎麼走下一步吧」。但也有網友表示，「我覺得他要去任一機關發言人練練口才」、「要加強口才+1」、「我覺得他要加強論述能力」、「先找個位子蹲，底氣才會強」。

圖／翻攝自壯闊台灣吳怡農臉書
圖／翻攝自壯闊台灣吳怡農臉書
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2020選舉2020立委選舉

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