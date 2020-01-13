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顏家太輕敵？陳柏惟為何能贏顏寬恒 網曝三大原因

2020-01-13 15:34聯合新聞網 綜合報導

陳柏惟打敗顏寬恒拿下台中第二區立委，網點出三大原因。 記者陳宏睿／攝影
陳柏惟打敗顏寬恒拿下台中第二區立委，網點出三大原因。 記者陳宏睿／攝影
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台灣基進立委候選人陳柏惟在本次立委選戰中，打敗對手顏寬恒當選立委，引起許多人好奇戰勝選戰的因素，對此就有網友提出，「顏家輕敵」、「顏家政治態度」及「陳柏惟個人努力」這三點原因解釋。

在本次立委選舉中，台灣基進立委候選人陳柏惟以11萬2839票，險勝顏寬恒的10萬7766票，成功拿下台中第二選區立委，讓不少人相當驚訝。而就有網友就在「Ptt 政黑版」直呼，「覺得太誇張，前年連議員都選不上，現在竟然戰勝地方一大派系」，並相當好奇詢問，「究竟Dpp智庫是幫他用了什麼不能說的妙招，進而奇蹟翻轉海線呢」。

對此，有網友則分析三大原因。第一，顏家太過大意與輕敵，有人指出，「顏寬恒一直以來都險勝，一開始太輕敵以為這個空降的隨便都能贏」、「顏上次也沒贏多少，本來就不是很穩」、「顏家最後兩週才開始努力動起來，積極的在拉票，但為時已晚」。

第二，顏家的政治態度，網友提到，「顏家就被韓帶賽吧，又嗆過郭」、「顏家輸的原因就是太貪硬拿副議長，導致藍的樁腳都跳槽」、「緊咬挺韓反韓議題」、「顏家舔韓舔的太誇張了」。

第三，陳柏維非常努力拜票，有人表示，「那區的朋友說他看到陳柏惟三次，只能說這個人毅力過人，最後返鄉票的助威剛好成為壓垮顏家的最後一根稻草」、「3Q個人魅力強是主因」、「當初就有提到陸戰，3Q真的很努力」。

2020選舉2020立委選舉陳柏惟顏寬恒

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