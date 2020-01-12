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北市五選區／林郁方復仇失敗 林昶佐成功連任

2020-01-12 00:51聯合報 記者郭頤／台北報導

林昶佐最終奪下5萬4055票成功連任，以7197票之差擊敗頭號對手林郁方，撼動中...
林昶佐最終奪下5萬4055票成功連任，以7197票之差擊敗頭號對手林郁方，撼動中正、萬華傳統藍綠板塊。記者郭頤／攝影
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北市立委第五選區，無黨籍立委林昶佐以8萬1853票成功連任，國民黨前立委林郁方復仇失敗，未收復藍營失土。這超級激戰區，民眾黨徵召具一定基層實力的中正萬華最高票議員徐立信，讓選戰更添變數，但倒數階段，藍綠支持者陸續歸隊，回歸傳統藍綠對決，林昶佐最後以5416票之差擊敗對手林郁方。

林郁方復仇失敗、再度敗選，林晚間出面向選民致意，他說，「美好的一仗已經打完」，敗...
林郁方復仇失敗、再度敗選，林晚間出面向選民致意，他說，「美好的一仗已經打完」，敗選責任他自己扛，與中央無關。圖／聯合報系資料
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選戰初期，林昶佐身陷苦戰，民調一度落後對手林郁方，但隨著國民黨不分區名單爆爭議、「下架吳斯懷」、「前線聯盟」等議題發酵，林昶佐支持度水漲船高，民進黨黨中央替林昶佐站台輔選也不遺餘力，就為力保該席，也再次成功撼動藍綠板塊。

林昶佐昨表示，這次選戰是選民對他及團隊的肯定，感謝每位鄉親支持，他也向林郁方致意，雖然雙方對許多議題有不一樣看法，但盼雙方未來可以繼續一起為這塊土地、為台灣人民攜手前進。

4年前敗下陣來的老將林郁方，這次捲土重來，堪稱是復仇之戰，林郁方選前民調從領先到落後，不只大選氛圍對藍營候選人不利，相較傳統的選戰策略也是一大主因。而選戰中林昶佐頻頻出擊，反觀林郁方則處於被動守勢，兩人一來一往氣勢消長，最後獲7萬643票。

林郁方昨發表感言時說，這次選舉國民黨遭受很大挫折，對他個人而言，「美好的一仗已經打完」，特別感謝所有支持者，跟一路幫忙他的團隊，敗選所有責任他一個人扛，與中央無關。

至於徐立信則僅拿下2萬2208票，約占12%，由於藍綠選民歸隊，僅獲鐵桿支持者力挺，未能從藍綠及中間選民間吸收更多選票，無緣成為最大黑馬。

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