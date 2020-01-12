派系重挫 台中顏寬恒、雲林張嘉郡意外落馬

國民黨立委顏寬恒（中）與顏父、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左）連霸中市第二選區超過廿年，昨晚開票顏寬恒落選。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook

台中紅、黑派是全國第一個整合並挺韓國瑜的地方派系，掌全國農會系統的雲林張榮味家族也始終把韓當「自己人」力挺，不過，黑派掌門大甲鎮瀾宮董事長顏清標之子顏寬恒競選連任失利、張榮味掌上明珠張嘉郡也挑戰失敗，地方派系重挫。

民進黨與基進黨合作，在台中第二選區共推基進黨陳柏惟扮刺客，在外界不看好情況下勝選。 記者陳宏睿／攝影 分享 facebook

顏清標、顏寬恒父子在台中第二選區連霸超過廿年。上屆台中市第二選區立委選戰，顏寬恒靠固守沙鹿大本營險勝，這次立委選舉，民進黨與台灣基進合作，共推基進黨陳柏惟扮刺客。

陳柏惟二年前參加高雄市議員選戰時因不斷挑戰韓的政策暴紅，有「抗韓戰將」名號，他跨區單挑台中顏家，深受年輕人歡迎，不過選前預估擁有嚴密地方組織的顏寬恒仍占優勢。

昨天開票，顏清標坐鎮在顏寬恒競總，眼見沙鹿大本營票倉沒守住，開票現場氣氛逐漸凝重；顏家父子隨即宣布敗選，強調努力不夠，未來對民眾服務不打烊。

陳柏惟晚間七時左右在支持者簇擁下進入設在烏日高鐵站旁的開票會場，他眼眶泛紅、情緒激動振臂高呼「陳柏惟當選了，寫下歷史…砲灰大到掩蓋消波塊了」。

國民黨雲林海線立委候選人張嘉郡（中），昨天在姑姑、雲林縣長張麗善（右）陪同下發表敗選感言，不禁落淚。 記者李京昇／攝影 分享 facebook

民進黨立委蘇治芬苦戰百日，連任成功。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

此次雲林海線立委選舉，被視為兩位前縣長張榮味、蘇治芬延長賽；張嘉郡肩負「光復張家地盤」之責，蘇治芬則有保住濁水溪以南關鍵一席使命，雙方廝殺一百多天、互告十多次，開票前仍看好張，最後蘇逆轉勝，地方人士認為關鍵在於虎尾的票盤被蘇治芬追上，加上蔡英文總統一百天助選十二次，亡國感催出年輕人返鄉投票發酵，讓選情翻盤。