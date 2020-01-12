快15萬票！何欣純得票數全國第1

民進黨何欣純（中）連任成功，並拿下全國最高票。 圖／何欣純競選總部提供 分享 facebook

台中市大里、太平區民進黨籍立委何欣純不但順利連任，她以近十五萬票、百分之六十三點三得票率，不僅比上屆多了四萬多票，更拿下全國最高票。

何欣純的母親是台中縣前議員，表弟是閃靈樂團主唱、立委林昶佐。她曾任台中縣市三屆議員，八年前因同黨立委簡肇棟酒駕肇事辭去立委一辭，獲民進黨提名參選立委。

何欣純外型清秀、待人親切，臉上總帶著一抹微笑，因此深獲選民喜愛，即便是民進黨的一例一休政策受地方批評；尤其大里、太平區中小企業多，甚有有廠商當面給她難堪，讓何承受不少壓力。

選戰期間對手國民黨籍莊子富以何的先生承包政府工程等事質疑她是否涉入，但她仍穩紮穩打，加上近廿年的選民服務，得票數衝到全國第一高票。

何欣純自參選立委以來，每屆得票都成長，並囊括超過六成以上選票，在民進黨現任中生代中十分耀眼，未來的發展備受地方矚目。

莊子富雖有中部廣播界聞人、父親莊文勤的支持，但本身是政治素人，在地方從未耕耘，加上起步的晚，很多里長私下都說跟他接觸不夠，加上沒有組織，只有靠韓國瑜旋風打空戰，因此敗選。

相對於國民黨在該區的經營是節節敗退，一直未出現同時經營太平、大里兩區的政治人物，使得地方綠化嚴重，得票從上屆的百分之三十五，退到本屆百分之三十，未來太平、大里是否更一步退縮，值得觀察。