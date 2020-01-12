新北／綠失淡水、奪回汐止 藍僅拿下3席
新北市本屆國民黨立委僅有2席，歷經民進黨全面執政3年多、前年9合1大選，藍營喊出坐6望7搶8，並由新北市長侯友宜扮演母雞輔選，不過綠營大咖接連壓陣新北，國民黨最後僅多拿淡水1席，民進黨仍守住新北大部分選區。
2012年大選新北12席立委，國民黨10席、民進黨2席；2016年大選，國民黨兵敗如山倒僅剩2席，民進黨拿下9席、時代力量1席；2020大選國民黨拿下3席、民進黨守住9席，時代力量守不住原有席次，無黨籍、親民黨仍無力搶下席次。
新北擁有400萬人口，是全國最大票倉，但新北近年來外縣市移入人口多，各同鄉會在新北活躍，另外林口、汐止等新興城鎮年輕人口多，儘管國民黨首長在新北長期執政14年，新北再也不是藍大於綠的縣市。
新北市長侯友宜曾說，他做好市政工作就是最好的輔選，民眾支持他，相對也會支持他所支持的候選人，不過他淡化政治口水，以行動治理站在第一線與民眾互動，卻催不出藍營選票，僅守住新店、永和，翻牌淡水。
民進黨雖然在新北沒有首長優勢，但蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都跟新北有淵源，2人大選前1個月，接連為綠營候選人站台，就連蘇貞昌顏面神經麻痺後，首度復出的行程都在新北，雖然丟了淡水，但成功奪回汐止。
新北除了藍綠外，鴻海創辦人郭台銘接連為土城選區李縉穎站台，仍不敵泛藍分裂，也讓綠營順利保住這席；民眾黨雖然在新北推出2席次，親民黨則推出1席，但在資源有限、選民結構仍未完全改變下，難以撼動選情。
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