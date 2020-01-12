親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡英文連任總統
國民黨大敗檢討
大小黨拚政黨票
各分區立委出爐
大選結果各界評
投票現場最前線
政治
軍事
綜合

新北／綠失淡水、奪回汐止 藍僅拿下3席

2020-01-12 01:12聯合報 記者王敏旭／新北報導

新北市第1選區洪孟楷（右2）是國民黨最年輕的立委當選人，他昨晚呼籲黨內需要深刻檢...
新北市第1選區洪孟楷（右2）是國民黨最年輕的立委當選人，他昨晚呼籲黨內需要深刻檢討。圖／洪孟楷團隊提供
分享

新北市本屆國民黨立委僅有2席，歷經民進黨全面執政3年多、前年9合1大選，藍營喊出坐6望7搶8，並由新北市長侯友宜扮演母雞輔選，不過綠營大咖接連壓陣新北，國民黨最後僅多拿淡水1席，民進黨仍守住新北大部分選區。

2012年大選新北12席立委，國民黨10席、民進黨2席；2016年大選，國民黨兵敗如山倒僅剩2席，民進黨拿下9席、時代力量1席；2020大選國民黨拿下3席、民進黨守住9席，時代力量守不住原有席次，無黨籍、親民黨仍無力搶下席次。

新北擁有400萬人口，是全國最大票倉，但新北近年來外縣市移入人口多，各同鄉會在新北活躍，另外林口、汐止等新興城鎮年輕人口多，儘管國民黨首長在新北長期執政14年，新北再也不是藍大於綠的縣市。

新北市長侯友宜曾說，他做好市政工作就是最好的輔選，民眾支持他，相對也會支持他所支持的候選人，不過他淡化政治口水，以行動治理站在第一線與民眾互動，卻催不出藍營選票，僅守住新店、永和，翻牌淡水。

民進黨雖然在新北沒有首長優勢，但蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都跟新北有淵源，2人大選前1個月，接連為綠營候選人站台，就連蘇貞昌顏面神經麻痺後，首度復出的行程都在新北，雖然丟了淡水，但成功奪回汐止。

新北除了藍綠外，鴻海創辦人郭台銘接連為土城選區李縉穎站台，仍不敵泛藍分裂，也讓綠營順利保住這席；民眾黨雖然在新北推出2席次，親民黨則推出1席，但在資源有限、選民結構仍未完全改變下，難以撼動選情。

【相關閱讀】


‧ 2020總統立委選舉 開票數據看這裡
‧ 民眾黨大躍進 區域+不分區立委完整當選名單
‧ 圖表／藍軍翻轉2綠縣！2屆總統大選版圖變化
‧ 圖表／2020立委選舉 全台10大人氣王誕生

2020選舉2020立委選舉2020選舉新北市立委侯友宜蔡英文郭台銘李縉穎國民黨

延伸閱讀

新秀逆襲成功！黃昭順8連霸劃下休止符 本屆還...

彰化立委選舉 民進黨策略正確成功固守3席

新北立委開票結果／藍營最年輕當選人洪孟楷 籲...

新北立委選舉結果／擊敗老將 賴品妤：台灣願意...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

綠到出汁 雲林以南21席立委全壘打

2020-01-12 01:10

圖表／2020立委選舉 全台10大人氣王誕生

2020-01-12 02:33

新聞眼／中彰投搖擺 反空汙不敵亡國感

2020-01-12 01:26

伍麗華 民進黨首位山地原民立委

2020-01-12 01:20

余天雙喜！傅崐萁藍綠夾殺中苦勝

2020-01-12 01:20

快15萬票！何欣純得票數全國第1

2020-01-12 01:20

復仇成功！楊瓊瓔險勝洪慈庸 差不到千票

2020-01-12 01:20

300萬事件糾纏 「嘉義王」陳明文險勝

2020-01-12 01:20

派系重挫 台中顏寬恒、雲林張嘉郡意外落馬

2020-01-12 01:17

新聞眼／再度完全執政 民進黨應展現大黨風範

2020-01-12 01:11

小雞帶母雞 藍委穩住桃竹苗 總統票卻沒能開紅盤

2020-01-12 01:08

苗栗縣立委國民黨藍營2席全拿 總統藍營得票率5成

2020-01-12 01:06

花蓮／傅崐萁險勝蕭美琴 嚇出冷汗

2020-01-12 01:03

中部小黨幾全滅 僅基進陳柏惟突圍

2020-01-12 01:02

賴品妤成最年輕立委 汐止藍優勢不再

2020-01-12 00:58

台中／綠營刺客成功 藍營江啟臣成亮點

2020-01-12 00:58

北市四選區／高嘉瑜翻轉 中間路線奪藍天

2020-01-12 00:58

新北一選區／直播惹議 呂孫綾連任失利

2020-01-12 00:58

老將紛落馬 沈智慧敗給「亡國感」

2020-01-12 00:58

選後分析／郭董挺的新北2席 不瓜分藍營反吃綠票心驚驚

2020-01-12 00:57

觀察站／桃竹苗分裂投票 年輕族群更明顯

2020-01-12 00:56

北市五選區／林郁方復仇失敗 林昶佐成功連任

2020-01-12 00:51

喚不回年輕票…北市藍失基本盤 多掉李彥秀1席 只剩4席

2020-01-12 00:47

北市三選區／蔣萬安贏選票 吳怡農贏知名度

2020-01-12 00:44

雲嘉嘉民進黨大勝關鍵 陳明文：青年返鄉投票

2020-01-12 00:33

立院民進黨過半 游錫堃拚龍頭

2020-01-12 00:19

新秀逆襲成功！黃昭順8連霸劃下休止符 本屆還有哪些連任立委落馬

2020-01-12 00:06

吳怡農敗選感言 先肯定蔣萬安打了一場漂亮的選戰

2020-01-11 23:31

蔣萬安發揮陸軍優勢 擊敗吳怡農空軍壓境

2020-01-11 23:23

北市立委開票結果／吳怡農流淚謝支持者 努力不夠會再接再厲

2020-01-11 23:16

他指黑馬陳柏惟、賴品妤將迎新時代 網狂讚：驚奇二超人

2020-01-11 23:13

桃園立委開票結果／國民黨立委呂玉玲3連霸連任

2020-01-11 23:10

地方派系鬆動 台中立委藍營鐵票倉遭攻破

2020-01-11 23:03

民進黨宜蘭大勝利 投票率衝高近七成四

2020-01-11 22:46

2020各縣市立委完整當選名單 國民黨奪25席、民進黨搶下48席

2020-01-11 22:37

台南總統立委投票率 都破7成5

2020-01-11 22:22

民進黨第一位山原立委 伍麗華：原住民族維新運動成功

2020-01-11 22:21

澎湖縣選委會公布選舉結果 民進黨總統立委勝出

2020-01-11 22:17

影／民主聖地風範！ 黃敏惠牽起王美惠的手道恭喜

2020-01-11 22:16
看更多

熱門文章

2020總統立委選舉 即時開票結果直播看這裡

2020-01-11 08:11

立委選舉即時開票／2020選情陷激鬥！各縣市區域立委最新開票數據

2020-01-11 15:30

投票潮催出通緝犯！逃亡4年 他一投完票就被逮

2020-01-11 10:47

政黨票即時開票／2020政黨爭奪戰！不分區立委最新開票數據

2020-01-11 15:46

2020各縣市立委完整當選名單 國民黨奪25席、民進黨搶下48席

2020-01-11 22:37

「郭家軍」全軍覆沒 傳郭台銘震怒要高虹安退出民眾黨

2020-01-11 22:42

「選舉開頭就亂了套」 洪秀柱：黨主席要負敗選最大責任

2020-01-11 18:51

承擔敗選責任 國民黨主席吳敦義：下周提出總辭

2020-01-11 19:22

民眾黨政黨票暫突破10％ 躍升台灣第三大黨

2020-01-11 18:55

高雄竟率先開完票？ 民政局曹桓榮驚：怎麼可能、亂來

2020-01-11 17:21

開票結果／蔣萬安票數破11萬 勝選吳怡農

2020-01-11 20:17

票數衝破817萬！ 蔡英文成民選總統史上得票數最高總統

2020-01-11 21:04

影／柯文哲不耐投票花半小時 批政府效能

2020-01-11 10:12

台中立委開票結果／擊敗顏寬恒！ 陳柏惟振臂高呼砲灰大到掩蓋消波塊

2020-01-11 20:11

Youtuber表態不投票遭砲轟 秒刪文喊：對不起

2020-01-11 18:25

31分鐘完成投票 馬英九：公投、大選脫鉤是錯誤決定

2020-01-11 09:51

台北第四選區開票實況／陷拉鉅戰！李彥秀vs.高嘉瑜 雙方票數僅差百票

2020-01-11 09:32

又是嘴太快惹禍 蔡英文總統取消陪余天投票行程

2020-01-11 11:20

啥！男子出門投票 在市場攤位上撿到政黨選票

2020-01-11 11:40

政黨票太長？台南新營傳不慎撕毀選票

2020-01-11 13:46

鶯歌「章魚哥」投票結果出爐 蔡英文勝韓國瑜近百票

2020-01-11 17:01

擁有11萬挺韓社團 臥底藏匿一年開票後「不演了」

2020-01-11 21:35

影／韓國瑜南投失利 許淑華哭了：國民黨要深刻檢討

2020-01-11 19:22

2020選舉落幕 黃國昌：未來在公民社會與大家繼續努力

2020-01-11 21:18

台北市「章魚哥」天玉里開票 最快5點半揭曉

2020-01-11 16:27

鄭朝方發表落選感言 尊重新竹縣民的選擇

2020-01-11 20:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top