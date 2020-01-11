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他指黑馬陳柏惟、賴品妤將迎新時代 網狂讚：驚奇二超人

2020-01-11 23:13聯合新聞網 綜合報導

民進黨與台灣基進黨所推薦的台中市第二選區陳柏惟，以及民進黨新北市第12選區的賴品...
民進黨與台灣基進黨所推薦的台中市第二選區陳柏惟，以及民進黨新北市第12選區的賴品妤，以黑馬之姿擊敗地方老將，讓網友紛紛直呼「新時代真的來臨了」。圖擷自facebook
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今（11日）為2020總統及立法委員選舉，從4點開票到現在，許多縣市立委候選人也陸陸續續自行宣布當選，其中有幾位立委當選人號稱本次最大黑馬，分別為民進黨與台灣基進黨所推薦的台中市第二選區陳柏惟，以及民進黨新北市第12選區的賴品妤

前時代力量立委發言人吳崢稍早在臉書PO文表示，經過本次的立委選舉結果，他認為陳柏惟跟賴品妤的勝選成為本次最大驚奇，更直呼「太不可思議了！恭喜兩位！新的時代真的來了！」。

本次立委選舉新北市第12選區國民黨立委候選人李永萍，與民進黨立委候選人賴品妤戰得激烈，但最後賴品妤以黑馬之姿以76287票，擊敗老將李永萍，被網友紛紛留言「真的是奇蹟」，至於另一位基進黨所提名的立委候選人「3Q」陳柏惟，也擊敗了台中地方派系經營30年的顏家老將顏寬恒，讓網友驚喜的說「好感動！」。

也有網友認為其他選區的候選人沒當選實在相當可惜「農農跟慈庸真的追得很辛苦」、「怡農出來選市長啦」、「松山信義也需要新時代」、「別擔心怡農，他可以選台北市市長」、「根本驚奇二超人，一男一女」、「這次艱困選區的戰將真的很令人感動」、「柏惟的努力我們海線小孩都有看到，好感動」，吳崢更在留言區也提到「怡農把蔣萬安逼成這樣，已經非常非常厲害了」。

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