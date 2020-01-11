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國民黨從九合一狂勝到今年崩盤 成敗都是吳敦義

不敵蔣萬安…吳怡農坦承敗選 農粉不捨喊：選市長！

2020-01-11 22:09聯合新聞網 綜合報導

北市第3選區，由蔣萬安勝出，「農粉」直喊要吳怡農選市長。圖/蔣萬安臉書、吳怡農臉...
北市第3選區，由蔣萬安勝出，「農粉」直喊要吳怡農選市長。圖/蔣萬安臉書吳怡農臉書
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2020總統大選開票已告一個段落，本次因為「雙帥對決」相當受到矚目的台北市第三選區，由民進黨籍的吳怡農力抗現任國民黨籍立委蔣萬安。今選舉結果出爐，蔣萬安已自行宣布當選，吳怡農則致電道賀，稱這是一場「君子之爭」。

台北市第三選區（中山、北松山），由現任國民黨籍立委蔣萬安對上民進黨籍吳怡農，戰況相當激烈。但稍早蔣萬安已自行宣布當選，吳怡農則現身競選總部發表談話，他強調勝選有100個理由，但敗選只有1個理由，那就是「不夠努力」。吳怡農也表示，他已致電蔣萬安向他祝賀，認為此次選舉是一場君子之爭。台下的「農粉」則不捨地大喊，要吳怡農出來選台北市長。

蔣萬安也在今晚約8時30分現身競選總部，感謝鄉親的支持，他表示這次完全感受到什麼叫做「一張票一世情」，未來一定會做牛做馬、代表大家在國會發聲。蔣萬安也大讚這次與對手吳怡農打了一場正面的選戰，不謾罵也不抹黑，未來將會先繼續把國會立委的身份做好、為選民服務。

過去此選區為藍營鐵票倉，本次吳怡農來勢洶洶，力拚藍天變綠地，卻仍落敗。蔣萬安雖成功穩住藍營票倉取得連任，但本區國民黨支持率略有下滑；蔣萬安也指出，整體來說國民黨算是失敗，應該要深刻的反省、檢討，未來會繼續發揮監督政府的力量，照顧台灣人民。

台北市立委選舉第三選區（中山、北松山區）民進黨候選人吳怡農。圖／吳怡農競選辦公室...
台北市立委選舉第三選區（中山、北松山區）民進黨候選人吳怡農。圖／吳怡農競選辦公室提供
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蔣萬安順利擊敗強敵吳怡農，在父母及妻小的陪同下前往競選總部向支持者表達謝意。記者...
蔣萬安順利擊敗強敵吳怡農，在父母及妻小的陪同下前往競選總部向支持者表達謝意。記者徐兆玄／攝影
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