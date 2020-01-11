不敵蔣萬安…吳怡農坦承敗選 農粉不捨喊：選市長！
2020總統大選開票已告一個段落，本次因為「雙帥對決」相當受到矚目的台北市第三選區，由民進黨籍的吳怡農力抗現任國民黨籍立委蔣萬安。今選舉結果出爐，蔣萬安已自行宣布當選，吳怡農則致電道賀，稱這是一場「君子之爭」。
台北市第三選區（中山、北松山），由現任國民黨籍立委蔣萬安對上民進黨籍吳怡農，戰況相當激烈。但稍早蔣萬安已自行宣布當選，吳怡農則現身競選總部發表談話，他強調勝選有100個理由，但敗選只有1個理由，那就是「不夠努力」。吳怡農也表示，他已致電蔣萬安向他祝賀，認為此次選舉是一場君子之爭。台下的「農粉」則不捨地大喊，要吳怡農出來選台北市長。
蔣萬安也在今晚約8時30分現身競選總部，感謝鄉親的支持，他表示這次完全感受到什麼叫做「一張票一世情」，未來一定會做牛做馬、代表大家在國會發聲。蔣萬安也大讚這次與對手吳怡農打了一場正面的選戰，不謾罵也不抹黑，未來將會先繼續把國會立委的身份做好、為選民服務。
過去此選區為藍營鐵票倉，本次吳怡農來勢洶洶，力拚藍天變綠地，卻仍落敗。蔣萬安雖成功穩住藍營票倉取得連任，但本區國民黨支持率略有下滑；蔣萬安也指出，整體來說國民黨算是失敗，應該要深刻的反省、檢討，未來會繼續發揮監督政府的力量，照顧台灣人民。
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