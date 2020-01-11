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超過馬英九！蔡英文票數逾770萬 成台灣民選總統史上得票數最高總統

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立委選舉開票／屏東蘇震清當選 臉書感謝選民「陪我完成不可能的任務」

2020-01-11 20:34聯合新聞網 綜合報導

2020總統大選暨立委選開票結果出爐！屏東縣立委第二選區（屏南選區）由無黨籍蘇震清勝出，截至20:30分為止，蘇以107,956票勝國民黨周佳琪的91,168票，而稍早蘇也在臉書發文感謝支持者。

蘇在臉書感性寫下「今天的勝選，不是我一個人的勝利，這份榮耀，是屬於屏東人民的。」他感謝選民陪他完成一項「不可能的任務」，從接受挑戰到打贏選戰，只有短短五十幾天。

他表示，屏北鄉親是他最有力的助選團，而屏南鄉親們也給了他很大的勇氣及信心，讓他帶著更好的信念，守住了國境之南，而沒有投給他的，他也虛心接受，希望改變屏東的路上，給他一次證明的機會。

從交通平權、爭取農漁民的最大保障、推動台灣農業升級創新、社福措施及提振觀光等，他會一一履行諾言，一步步翻轉屏南，也請大家不斷監督他。

此外，蘇震清還特別感謝一路陪伴他百里長征的莊瑞雄委員及其他民進黨前輩、好友們的站台相挺，最後，他還要向所有台灣人民致敬，再度共同完成一次民主選舉，蔡英文總統將帶領台灣繼續勇敢前行，恭喜屏東！恭喜台灣！

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屏東第二選區綠營候選人蘇震清（中）上台宣布當選，和支持者一起歡呼勝選。記者潘欣中／攝影
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