立委選戰關注哪一區？網直呼：當然是港湖大戰看高嘉瑜李彥秀

票數陸續出爐後，有網友PO文表示，目前各區立委的競爭都超刺激，好奇大家都關注哪區的立委，不少網友也紛紛直呼「當然是港湖大戰啊！」。記者許正宏／攝影 分享 facebook

2020總統大選開票結果在今（11日）下午4點過後陸陸續續開出。許多民眾或各政黨支持者無不紛紛守候在電視機前或競選總部屏息以待觀看開票結果。開票結果陸續出爐後，就有網友在PTT上PO文表示，目前已經沒有在看總統票了，但是各區立委的競爭都超級刺激，因此好奇廣大網友自己都關注哪區的立委選舉，不少網友都紛紛直呼「當然是港湖大戰啊！」。

PO文一出後，也有不少網友分享自己關注的立委選區「台中顏寬恒跟台北高嘉瑜這幾區吧」、「台中洪慈庸那一區」、「陳柏惟得票數真的超強，為基進黨拿下第一席立委」、「吳怡農那一區」、「台中陳柏惟那一區」、「當然是港湖區」。

根據目前票數，網友最關心的台北市第4選區的南港、內湖區，以有「港湖女神」之稱的民進黨台北市議員高嘉瑜自行宣布當選，李彥秀黯然落敗。而最受大家注目的中山、北松山候選人雙帥，國民黨的蔣萬安也在晚間8點30分自行宣布當選，擊敗對手吳怡農，至於台中第二選區則由國民黨的顏寬恒在稍早自行宣布敗選。