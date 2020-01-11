綠評估：國會可過半 關鍵在投票率

綠營凱道造勢，民進黨主席卓榮泰呼籲政黨票支持民進黨。記者余承翰／攝影 分享 facebook

總統及立委選舉今天投票，民進黨選前分析，蔡英文總統可望連任成功，國會席次可望過半。黨內輔選幹部表示，區域立委有十二個選區仍處於膠著，國會席次過半多或少，就看這些選區，關鍵在投票率。

黨內輔選人士說，議題攻防難免有消長，但總統選情在選前最後一刻，與對手差距情況沒有太大變化，民進黨擔心的是區域立委選情。

另一位輔選幹部表示，目前預估立委席次約落在六十席上下，選前最後階段，國民黨全力回防，台北市部分，吳怡農、高嘉瑜及許淑華選情來回震盪，投票率若高，可望三席全過，加上已進入安全名單的無黨籍林昶佐，及現任的吳思瑤和何志偉，可望拿下過半席次；新北市則是第一選區呂孫綾及汐止區賴品妤選情仍危險，其餘現任立委應可安全過關。

桃園市六席，黨內評估至少拿下過半的三席，有機會坐三望四，加上無黨籍的趙正宇，超越本屆成績。新竹市鄭宏輝受國民黨和時代力量夾攻，選情仍膠著；新竹縣鄭朝方相對領先；苗栗縣仍難搶一席。

中台灣部分，黨內人士說，台中市在副院長蔡其昌帶領下強力搶攻，成績會出乎外界意料之外；彰化縣及南投縣的選情也比預期還好。從雲林縣以下的南台灣，黨內及地方都評估，應可望全數拿下。政黨票部分，黨內評估落在十三到十四席，只要跨越過半指標的十四席，可望再次完全執政。