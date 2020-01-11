親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選倒數中
大小黨拚政黨票
拚立委各黨搶票
共諜案疑雲再起
政治
軍事
綜合

綠評估：國會可過半 關鍵在投票率

2020-01-11 00:47聯合報 記者林敬殷／台北報導

綠營凱道造勢，民進黨主席卓榮泰呼籲政黨票支持民進黨。記者余承翰／攝影
綠營凱道造勢，民進黨主席卓榮泰呼籲政黨票支持民進黨。記者余承翰／攝影
分享

總統及立委選舉今天投票，民進黨選前分析，蔡英文總統可望連任成功，國會席次可望過半。黨內輔選幹部表示，區域立委有十二個選區仍處於膠著，國會席次過半多或少，就看這些選區，關鍵在投票率

黨內輔選人士說，議題攻防難免有消長，但總統選情在選前最後一刻，與對手差距情況沒有太大變化，民進黨擔心的是區域立委選情。

另一位輔選幹部表示，目前預估立委席次約落在六十席上下，選前最後階段，國民黨全力回防，台北市部分，吳怡農、高嘉瑜及許淑華選情來回震盪，投票率若高，可望三席全過，加上已進入安全名單的無黨籍林昶佐，及現任的吳思瑤和何志偉，可望拿下過半席次；新北市則是第一選區呂孫綾及汐止區賴品妤選情仍危險，其餘現任立委應可安全過關。

桃園市六席，黨內評估至少拿下過半的三席，有機會坐三望四，加上無黨籍的趙正宇，超越本屆成績。新竹市鄭宏輝受國民黨和時代力量夾攻，選情仍膠著；新竹縣鄭朝方相對領先；苗栗縣仍難搶一席。

中台灣部分，黨內人士說，台中市在副院長蔡其昌帶領下強力搶攻，成績會出乎外界意料之外；彰化縣及南投縣的選情也比預期還好。從雲林縣以下的南台灣，黨內及地方都評估，應可望全數拿下。政黨票部分，黨內評估落在十三到十四席，只要跨越過半指標的十四席，可望再次完全執政。

【相關閱讀】


‧ 1月11日決定未來4年！即時開票、精闢分析 2020大選看udn
‧ 你的一票很重要、投錯小心後悔4年！快來惡補你家選區的候選人
‧ 2020大選投票注意事項 「三寶」不能忘、這些雷別踩

2020選舉2020立委選舉投票率民進黨國民黨時代力量許淑華賴品妤政黨票趙正宇

延伸閱讀

全力衝刺！鄭宏輝辦嘉年華遊行 鄭正鈐辦大團結...

大小綠之爭、藍營漁翁得利？ 賴品妤：不至於

趙正宇最後一拚 鄭文燦掃街力挺：故鄉八德絕不...

選前衝刺拚一波 賴品妤選前之夜拜票戰到最後一...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

余天脫口「死韓粉」 綠營急道歉滅火

2020-01-11 00:53

中台灣／投票前一日 選將出奇招狂催票

2020-01-11 00:11

文宣布條爭議 台中7選區藍綠互告

2020-01-11 00:03

近5成首投族 立場與父母不同

2020-01-10 23:58

金馬持續激戰 衝票拚最後一波

2020-01-10 23:51

遷籍 新北2萬人不能投立委 未換新式身分證 2千多人喪失所有投票權

2020-01-10 23:51

新北／輔選拚到底 藍綠橘白大咖馬不停蹄

2020-01-10 23:47

基隆／選前夜戰 藍綠歡樂大遊行

2020-01-10 23:40

竹市三腳督 藍大團結 台派喊沒分裂本錢

2020-01-10 23:30

中台灣選前車拚 藍掃街綠造勢

2020-01-10 23:26

藍控發走路工？ 林岱樺、蘇治芬皆提告

2020-01-10 23:23

台南／蔡淑惠巧遇林俊憲陣營 搖旗互尬

2020-01-10 23:19

嘉縣／王啟澧vs.蔡易餘 隔街大車拚

2020-01-10 23:17

喇叭、凍蒜聲高分貝叫陣...戰車繞嘉市噴水圓環

2020-01-10 23:15

雲林傳匿名黑函 藍營轟「奧步」

2020-01-10 23:14

藍綠最後衝票 屏東宛如不夜城

2020-01-10 23:06

高雄／劉世芳陳菊陪掃街 黃昭順里長陪拜票

2020-01-10 23:05

澎湖／楊曜、歐中慨 兩條人龍游市區

2020-01-10 23:03

台東／劉櫂豪、張志明 雨中遊行尬氣勢

2020-01-10 23:00

宜花選前之夜 催票叫陣比大聲

2020-01-10 22:54

北市最後衝刺 馬王合體尬小英直播

2020-01-10 22:51

嘉義民主聖地選前之夜展風度 數千人和平散場

2020-01-10 22:34

桃選舉人數逾178萬 預計晚上9點完成開票

2020-01-10 22:32

歌聲、凍蒜聲 響徹桃竹苗選前之夜

2020-01-10 22:30

影／選前之夜 黃啟嘉帶韓國瑜人形立牌掃街

2020-01-10 22:06

新北選前造勢晚會 馬英九：要改變現狀 只有下架民進黨

2020-01-10 22:03

藍營板橋造勢連線！侯韓朱馬全同台 韓冰驚喜視訊現身

2020-01-10 22:01

藍白綠大拚場 宜蘭選前之夜大掃街氣氛沸騰

2020-01-10 21:43

影／傅崐萁選前之夜大掃街 沸騰花蓮市區

2020-01-10 21:38

呼籲票投民眾黨 柯文哲：讓立院不再成為藍綠墮落地方

2020-01-10 21:38

嘉市選前之夜 藍綠均出動辣妹團「大車拚」

2020-01-10 21:28

回防家鄉新北 賴清德：人口最多對國家責任最重

2020-01-10 21:25

影／新北晚會脫口「死韓粉」 余天鞠躬道歉「對不起」

2020-01-10 21:13

新北造勢晚會 李鴻源：為台灣未來要票投國民黨

2020-01-10 21:12

余天脫口「死韓粉」坦承失言道歉 民進黨急滅火

2020-01-10 21:05

影／澎湖選前之夜 楊曜、歐中慨馬公街頭直球對決

2020-01-10 20:57

吳敦義出席板橋造勢 高喊「92新共識」下架蔡英文

2020-01-10 20:56

選前之夜遊行 蕭美琴呼籲花蓮人勇敢投票

2020-01-10 20:55

影／屏東選前之夜 綠營千人嘉年華遊行市區宛如不夜城

2020-01-10 20:46
看更多

熱門文章

台大女學生拒韓粉上廁所？網：下禮拜台灣就正常了

2020-01-10 14:29

韓流再現 游盈隆：蔡英文應慶幸選戰剩不到2天

2020-01-10 08:16

投票補帖／不分區政黨票決定投誰了嗎？告訴你各黨第一棒強在哪裡

2020-01-10 09:23

影／韓冰出來了！對韓國瑜說：我們年輕人的未來靠你了

2020-01-10 21:35

小心！今晚12時後禁手機、網路催票 最高可罰500萬元

2020-01-10 11:54

新北選前之夜 余天脫口「死韓粉」

2020-01-10 20:00

開車不服凱道造勢交管 藝人趙駿亞竟將交警推飛倒地

2020-01-10 19:42

周六投票大忌！投票所3大「違禁品」 帶了小心官司上身

2020-01-10 09:00

「最強共諜」王立強又來搶戲 背後還藏一個國際大奧步？

2020-01-10 08:00

影／新北晚會脫口「死韓粉」 余天鞠躬道歉「對不起」

2020-01-10 21:13

蔡英文凱道造勢 景福門下午五時尚未湧現人潮

2020-01-10 17:42

破30萬人！台東愛心菜販陳樹菊出場 挺韓之夜達最高潮

2020-01-10 20:42

宋楚瑜批趙少康：2000年做假民調 現在又故技重施

2020-01-10 12:19

韓國瑜猛打「陳樹菊相挺」廣告 親友：陳樹菊同意

2020-01-10 12:47

國民黨啟動棄保：不投韓國瑜就是挺蔡英文

2020-01-10 10:17

捕捉老人自備簡餐就地扒飯鏡頭 他要韓國瑜永記這一幕

2020-01-10 12:58

楊秋興：總統支持蔡英文 立委政黨票投親民黨

2020-01-10 09:31

韓國瑜選前之夜 主辦單位：人數已破50萬人

2020-01-10 18:27

民眾黨選前之夜 「學姐」黃瀞瑩大秀舞技超吸睛

2020-01-10 19:52

直播／韓國瑜選前之夜將登場 現場已破6萬人

2020-01-10 17:38

韓國瑜凱道造勢人爆滿 林佳龍：反催出綠營支持者投票

2020-01-10 13:39

澳洲傳查利誘王立強 蔡正元：澳洲是包庇騙子的國家

2020-01-10 14:03

宋楚瑜痛批趙少康又操作棄保 「2000年時沒跟他計較」

2020-01-10 11:29

英德配凱道造勢未公布人數 賴清德籲投給台灣民主一票

2020-01-10 22:15

韓國瑜稱穆罕默德是文盲被罵翻 但古蘭經也這麼說

2020-01-10 12:23

郭幕僚攻訐民眾黨 柯文哲：郭有這種幕僚還需要敵人嗎

2020-01-10 11:59

逆向操作催票 連勝文：你不用喜歡韓國瑜、國民黨

2020-01-10 09:35

許淑華金色女超人裝2.0現身 喊出現場35萬人

2020-01-10 21:18

張善政出席選前之夜 透露太太為了這件事哭了2小時

2020-01-10 21:10

【重磅快評】王立強兜售邱義仁，選前「共諜」還有戲？

2020-01-10 10:33

楊秋興批韓國瑜並替蔡英文拉票 陳菊：還是很感謝他

2020-01-10 12:07

破50萬人！挺韓之夜高喊「南北大串連 前進總統府」

2020-01-10 22:07

蔡英文選前之夜現場破15萬人 人潮擠爆外溢到道路

2020-01-10 18:44

空軍一號變選舉專機？她好奇蔡英文90分鐘高雄衝凱道

2020-01-10 17:36

藍軍大團結！馬英九、王金平首度同台輔選

2020-01-10 10:45

直播／選前之夜蔡英文凱道大會師 鄭文燦、蘇貞昌等到場相挺

2020-01-10 17:44

蔡英文賴清德高市選前之夜 主持人8時許喊出逾30萬人

2020-01-10 20:15

韓冰為父親站台 維基百科一度被惡搞改成「養女雜種」

2020-01-10 23:55

韓國瑜高雄選前之夜 位子昨晚就被占滿

2020-01-10 15:51

影／屏東鍾佳濱選前之夜 遭百餘國旗車按喇叭挑釁

2020-01-10 19:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top