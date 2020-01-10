郭柯生變？民眾黨：只是時間喬不攏

鴻海創辦人郭台銘不出席台灣民眾黨今晚選前之夜造勢活動，郭辦發言人蔡沁瑜說，選前之夜站台只是形式，選民會投給誰，都已有定案，若民眾黨不需郭台銘站台，也不勉強。民眾黨發起人蔡壁如說，郭柯溝通沒問題，只是時間喬不攏，不會影響郭柯2024年的合作可能。

對於今晚的最後拚場，傳出柯陣營內部有雜音，不滿郭台銘雙頭押寶，選前之夜不邀郭台銘站台。蔡沁瑜說，郭柯一直是合作關係，兩人昨天還通電話，彼此加油，郭辦昨晚發聲明表示，雙方純粹只因當夜皆已安排車隊掃街，導致時間無法配合，若真因民眾黨內部有雜音，或時間無法配合皆尊重，郭柯友誼不受影響。

蔡沁瑜表示，民眾黨選前之夜，柯陣營一開始沒有邀，郭辦也主動表態要不要去，若民眾黨不需要郭站台，就尊重對方。

不具名柯幕僚說，民眾黨的選前之夜，本來是有安排郭台銘出席。是因雙方幕僚在時間安排上有問題，應該是親民黨那邊，不希望郭幫民眾黨站台，對民眾黨來說，都是抱持開放態度。

蔡沁瑜表示，郭台銘選前之夜的行程安排，會在土城幫台灣民眾黨立委候選人李縉穎的選前之夜造勢，晚間會出席親民黨選前之夜。

郭幕僚說，除了親民黨外，也有其他立委候選人希望郭可以幫忙站台露個臉。蔡沁瑜表示，目前沒規畫。