走路工戰火 高雄燒到雲林

高市立委第四選區候選人林岱樺遭國民黨指控發動「走路工」參加造勢活動，林認為此事是抹黑。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

選戰倒數，賄選疑雲四起。國民黨陣營昨天指控民進黨立委候選人林岱樺疑似發放走路工，林岱樺則駁斥國民黨抹黑造謠，並委託律師提告。藍綠雲林縣立委候選人張嘉郡、蘇治芬昨也互控對手賄選，要求雲林地檢署秉公偵辦。

國民黨立委候選人張嘉郡昨晚在雲林地檢署綁起白布條靜坐，抗議對手打抹黑選戰。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

民進黨立委候選人蘇治芬（左二）公布雲林縣一名村長以空中拋錢賄選的影片，並公布最新十大賄選奧步。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

國民黨從中央到地方黨部，昨天分別舉行記者會，指稱一月五日林岱樺在高雄大寮包公廟舉辦造勢晚會，動員一百輛遊覽車，除發放便當、涼水，還發給每人五百元。

國民黨立委候選人陳麗娜出示影片，指證當天有人拍到戴著「林岱樺」帽子的人，左手拿一疊五百元，右手拿一張五百元發給另一個人，還有人趴在機車上像在簽名，她才提出合理懷疑；選監人員日前將資料交給林園警分局偵查隊潘姓小隊長，潘卻在一月七日回覆，「這是工資，不是賄選」。

林園警分局潘姓小隊長受訪時指出，林園警分局曾動員蒐證，但是沒蒐到指控的內容，參與的民眾也沒人收到錢。高雄地檢署表示，目前全案還在警方蒐證階段，必要時不排除分案偵辦。

林岱樺昨晚表示，國民黨引用的照片是移花接木，因為影片拍攝日期是昨天上午九時，謝姓召集人邀集工讀生發送文宣品，工作完成後發五百元薪資給工讀生，根本不是一月五日的造勢活動。國民黨惡意抹黑與造謠，意圖使人不當選，她已經委由律師提告。

賄選戰火也從高雄燒到雲林，張嘉郡昨天公布手機影片，指對手蘇治芬在十一月卅日虎尾造勢疑在遊覽車發放走路工，她隨後向檢警告發，並率數十人到地檢署門口靜坐。蘇治芬指對手移花接木，也向地檢署提告。

蘇治芬也公布三支影片，其中有拍到一名村長疑把夾帶現金的文宣拋給村民，成為「空中拋錢買票」的賄選新招。對此，張嘉郡直斥栽贓抹黑，也控告蘇治芬。

雲林地檢署昨天漏夜偵查國內第一起「拋錢買票案」，傳喚蔡姓村長到案，偵訊後依違反選罷法，以涉嫌重大、串證之虞聲押獲准。